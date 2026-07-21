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Branimir Nestorović, lider pokreta "Mi, snaga naroda", poručio je da "istraživanja javnog mnjenja pokazuju da studentski pokret ne može da pobedi na izborima", ali i da mu je nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga kao kanidat na tzv. "studentskoj listi" za izbore - "potpuno neprihvatljiv"!

- Znači, po svim istraživanjima javnog mnjenja, studenski pokret ne može da pobedi na izborima, da se ne lažemo. Znači, to ko lansira da imaju 70 odsto podrške, to je smešno i neodgovorno i to je manipulisanje ljudima. Sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da studenti maksimalno mogu da osvoje 30 odsto glasova - rekao je Nestorović i konstatovao da im fali više nego predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

On se osvrnuo i Dejana Bodirogu, odnosno njegovo potencijalno učešće na izborima.

- Meni je Bodiroga potpuno neprihvatljiv. On je bio odličan košarkaš, svaka čast kao čoveku. Ali njegovi stavovi su apsolutno meni neprihvatljivi. On je kao Zeleno-levi front skoro. Mislim, on jeste protivnik režima. A ne znači da ko je protivnik režima, da je istovremeno po difoltu i dobar za Srbiju. Ja ne prihvatam to kao samo "bilo ko, samo ne Vučić". To je vrlo opasna teza. To "bilo ko" - naveo je Nestorović gostujući u podkastu "Glas javnosti".

Nestorović je ocenio da je neodgovorno unapred davati bezuslovnu podršku političkoj listi koja još nije predstavila ni program, ni ideološko usmerenje, niti kandidate koji bi trebalo da je čine.

- Meni je smešno da ljudi daju podršku nečemu što još ne postoji. Studentski pokret postoji kao neformalni, ali ne postoji program. Ne postoji program, orijentacija, čak ni personalna lista, čak ni ljudi - istakao je on.

Osvrnuvši se na stranke i pojedince koji najavljuju podršku studentskoj listi, Nestorović je rekao da među njima ima političkih organizacija čija je podrška praktično nemerljiva.