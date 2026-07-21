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- Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je pokazao gde stižu i kako se sortiraju sve prijave na portal Ko si bre ti.

- Ovde je sve složeno po okruzima, od Crne Trave do Sombora! rekao je Vučić i naglasio da je dosad stiglo više od 7.200 prijava.

- Dragi građani, sve što vidite u ovoj sali koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost do drugih važnih sastanaka i konferencija, danas je zauzeta i služi za prijem materijala, sortiranje materijala, prijava na platformi "Ko si bre ti" i hoću samo da vidite sa koliko pažnje, discipline i odgovornosti ovi mladi ljudi rade na tome i sortiranju...

- Ovo što vidite u papirnoj formi, to je zato što ja tražim da pregledam sve i pročitam sve. Ja nisam od ovih modernih tipova, volim da čitam sa papira a ne sa računara, dodao je predsednik pokazavši ogromnu količinu materijala koja je dospela na portal a onda i do njega.

 Kurir.rs

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