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Advokat Nikola R. Jovanović obratio se javnosti povodom objava na društvenoj mreži Iks u kojima se, bez ikakvih osnova, vređa preminuli policijski službenik V. L. i iznose tvrdnje da je učestvovao u navodnom prebijanju građana u Valjevu.

Jovanović ističe da su nakon nereda u Valjevu u avgustu 2025. godine, kada su, kako navodi, huligani napali policiju Molotovljevim koktelima, kamenicama i drugim predmetima, na društvenim mrežama počele da se objavljuju fotografije i podaci policajaca uz optužbe da su prekoračili ovlašćenja. Advokat Jovanović navodi da je među njima bio i pripadnik Policijske stanice Priboj V. L, koji je dobijao pretnje i uvrede nakon što su na društvenim mrežama objavljeni njegovo ime, prezime i fotografija.

Dodaje da je kao njegov punomoćnik bio upoznat sa predmetom i tvrdi da V. L. nije bio u Valjevu u vreme događaja, niti je učestvovao u bilo kakvom nezakonitom postupanju.

- Imam obavezu da se ovom prilikom obratim javnosti u vezi sa objavom koja je postavljena na društvenoj mreži Iks sa naloga pod nazivom Steda Petrov (@stefannus) sledeće sadržine: "Policajac koji je mučio našu decu se UBIO. Ostali će ODGOVARATI", a ispod koje se nalazi slika sa tekstom, u kome je, između ostalog navedeno da je u navodnom batinanju građana Valjeva učestvovao policajac V. L. iz PS Priboj. Komentari ispod pomenute objave su takvi da ih normalan čovek teško može shvatiti, jer se u njima slavi jedna tragedija i bez ikakve provere šire dezinformacije kojima se kalja ugled jednog časnog policijskog službenika V. L.

1/4 Vidi galeriju Zastrašujući komentari na društvenim mrežama i laži o preminulom policajcu Foto: x, Printscreen X

Kako bi se i javnost upoznala sa činjenicama ukratko ću objasniti da je nakon događaja u Valjevu iz meseca avgusta 2025. godine kada su huligani, ne deca, studenti, mirni demonstranti, već huligani, napali policiju Molotovljevim koktelima, pirotehničkim sredstvima, kamenjem, metalnim štanglama, na društvenim mrežama kružila serija objava u kojima su targetirani policajci koji su navodno prekoračili svoja ovlašćenja prilikom intervencije i uspostavljanja javnog reda i mira.

Jedan od tih čestitih pripadnika snaga bezbednosti koji je pretrpeo pretnje i uvrede preko Fejsbuka i Instagrama jeste i V. L, pripadnik PS Priboj koji je, nažalost, tragično okončao svoj život sa samo 33 godine života, dana 15. avgusta 2025. godine. Putem društvenih mreža prvo je objavljeno njegovo prezime, potom puno ime i prezime, zatim fotografija i pretnje i uvrede koje je dobijao su se nizale. Imao sam tu čast da sam sa njegove strane bio opunomoćen da ga zastupam u postupcima vezanim za konkretne događaje, a u kojima je želeo da dokaže svoju nevinost i iz tog razloga osećam potrebu da javnost bude upoznata sa istinom koju on nije stigao da ispriča.

Gospodin V. L. se prilikom dešavanja u mesecu avgustu 2025. godine uopšte nije ni nalazio u Valjevu, a kamoli da je učestvovao u bilo kom tobože nezakonitom postupanju. Da je iko od građana ili istraživačkih novinara želeo istinu, to je mogao da proveri i utvrdi. Ali ne, očigledno je lakše bilo pokušati da na stub srama stave jednog čestitog čoveka i policajca, onog koji je zadužen za bezbednost svih nas. To im nije uspelo i neće im nikad uspeti, zato se mora čuti jedina istina. Jednoj javnosti je rečeno koja podrazumeva blaćenje svih policajaca, pa i njega lično bezrezervno prihvatilo i proganjalo mladog čoveka je započelo, dok se količina uvreda i pretnji uvećavala iz dana u dan.

Najveća prevara od svih Voditeljka opozicione televizije Nova S Jelena Obućina priznala je da je je taj medij lagao da je policija u Valjevu ubila dečaka. - Jedan od većih problema na primer gde je bila greška naših medija, to je uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - rekla je ona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u nedavnom televizijskom gostovanju da je navodno prebijanje deteta na protestu u Valjevu najveća prevara od svih! Naime, blokaderi su tada tvrdili da je na protestima u Valjevu na leto prošle godine, policija brutalno pretukla maloletnog dečaka koji je kasnije preminuo, a ispostavilo se da takav dečak nikada nije ni postojao.

Policajac V. L. kao i svaki pošteni građanin ove države je zajedno sa svojim kolegama podneo krivičnu prijavu kako bi ukazao na istinu, ali javni tužilac još nije postupio po njoj. Valjda ima neka preča posla ili smatra da nije tako strašno kada neko preti pripadniku snaga bezbednosti naše države, a možda je i pristao da vrši takav i toliki diskriminaciju ljudi da radi svoj posao. Otvoren je utisak da je maltene neophodno da se policijski službenici vređaju, progone, da im se preti i da se sa njima narod fizički obračunava. U takvoj atmosferi ništa, lakše je bilo da se taj predmet, kolokvijalno rečeno, "ostavi sa strane" i možda sačeka neko bolje vreme. Pokojni V. L. to nije dočekao, ali verujem da ćemo mi uspeti da dokažemo i pokažemo pravu stranu priče i zbog njega i zbog svih nas.

Inače, brutalna laž koja je izrečena i odnosila se na to da je policija navodno do smrti pretukla dečaka u Valjevu prilikom nereda koje su huligani izazvali u avgustu 2025. i dalje se širi u javnom prostoru. A širi se zbog toga što za to još niko nije odgovarao. Ni lice koje je tu neistinu objavilo, pa ni oni koji su u javnosti nastavili da doprinose tu laž. Za njih izgleda postoji nešto blaži kriterijum, njih nema po društvenim mrežama, njima se ne preti, ne trpe uvrede. Tu se jedan deo javnosti nije baš nešto previše potresao kada se saznalo da je neko slagao i nije se sebe stavio na stub srama. Naprotiv, na njih se maltene blagonaklono gleda u pojedinim krugovima.

U krivičnoj prijavi koja je povodom predmetnog slučaja podneta od strane pojedinih lica i po kojoj ni dan danas nije postupilo javno tužilaštvo za organizovani kriminal, jedan od prijavljenih jeste i sada pokojni V. L. Policajac, profesionalac, ponos ove zemlje koji, ponavljam, nije ni bio u Valjevu kada su se dogodile nemile scene. Ko je to dao sebi za pravo da lažno prijavi ovog časnog momka? Zbog čega? Da li je javnost sada spremna da se konačno suoči sa istinom? Mora da dođe do javne osude svih koji šire laži, neophodno je da istina izađe na videlo i da se zna da je V. L. bio primer časnog, moralnog čoveka i profesionalca u svom poslu.

Porodici, prijateljima i kolegama upućujem najdublje saučešće. Neka je heroju večna slava i hvala - napisao je advokat Jovanović.