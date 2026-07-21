PREMIJER LAŽNE DRŽAVE NASTAVLJA S PROVOKACIJAMA: Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Kurti protivzakonito ruši srpske vikendice na Gazivodama!
Rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi je akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, premijera lažne države Kosovo, i sprovedeno je bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Reč je o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koje gaze i sopstvene propise samo kada je potrebno udariti na srpski narod kao i novom eskalatornom potezu kojim Aljbin Kurti diriguje kako bi destabilizovao sever KiM.
Vlasnici vikendica su o rušenju svoje imovine, koju su sticali godinama, saznali iz obaveštenja zakačenog na objekte, a kada su tražili rešenja suda, ista nisu dobili.
- Sve to ukazuje da ova rušenja nisu izvršena s ciljem sprovođenja nekakvog zakona, već po političkom kljucu koji pokazuje da je za Prištinu politika sile jača od poštovanja svih propisa kada je reč o Srbima. Napominjemo i da opština Zubin Potok nije dala nikakvu dozvolu za rušenje ovih vikendica, da su vlasnici nudili sve vrste dogovora i kompromisa kako bi se ovaj slučaj rešio, a da je pravni zastupnik oštećenih Srba podneo tužbe za zaštitu njihovih prava, ali da je uprkos svemu, Priština još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom. Međunarodni predstavnici moraju da stanu na kraj ovom gaženju svih propisa i prava srpskog naroda na KiM i da se aktivno uključe u njihovu zaštitu - saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Kurir Politika
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