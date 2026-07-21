- Sve to ukazuje da ova rušenja nisu izvršena s ciljem sprovođenja nekakvog zakona, već po političkom kljucu koji pokazuje da je za Prištinu politika sile jača od poštovanja svih propisa kada je reč o Srbima. Napominjemo i da opština Zubin Potok nije dala nikakvu dozvolu za rušenje ovih vikendica, da su vlasnici nudili sve vrste dogovora i kompromisa kako bi se ovaj slučaj rešio, a da je pravni zastupnik oštećenih Srba podneo tužbe za zaštitu njihovih prava, ali da je uprkos svemu, Priština još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom. Međunarodni predstavnici moraju da stanu na kraj ovom gaženju svih propisa i prava srpskog naroda na KiM i da se aktivno uključe u njihovu zaštitu - saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.