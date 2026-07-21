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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je i dalje spreman za dijalog sa političkim protivnicima, ali da je razgovor teško voditi sa onima koji političku borbu zasnivaju na mržnji i dehumanizaciji neistomišljenika. Istakao je i da će izbori biti održani uskoro, te da će građani odlučiti ko nudi rad i rezultate, a ko svoju politiku temelji na kritikama, uvredama i napadima.

Takođe, ocenio je da će period koji predstoji biti izazovan za blokadere, za koje tvrdi da svoju politiku zasnivaju na mržnji i dehumanizaciji. Poručio je da građani prepoznaju razliku između politike rezultata i politike podela, ističući da će konačnu odluku uskoro doneti na izborima, čije je raspisivanje najavio.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Zoran Anđelković, direktor JP ''Pošta Srbije'' i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Rekao bih da nije baš u potpunosti relaksirana situacija u Srbiji danas. Zato što jedan deo političke scene, po mom mišljenju, ne prihvata demokratska pravila. Demokratija podrazumeva da se političke razlike rešavaju dijalogom, da se građani opredele na izborima, a da oni koji ne dobiju poverenje većine budu konstruktivna opozicija i čekaju novu priliku. Međutim, smatram da postoji deo političkih aktera koji deluje antidemokratski. Ako ne prihvatate demokratske procese, teško je govoriti i o odgovornom odnosu prema državi i građanima. Građanima je potreban miran i stabilan život, bez stalnih političkih tenzija i novih kriza - rekao je Kojčić.

Foto: Kurir Televizija

Očekivanja pred naredne izbore

Ocenio je aktuelnu političku situaciju i istakao da će građani na izborima odlučiti kome daju poverenje.

- Smatram da je problem i to što pojedini predstavnici opozicije, umesto da razgovaraju sa legalno i legitimno izabranim institucijama Srbije, traže sagovornike van zemlje. To, po mom mišljenju, ne doprinosi rešavanju unutrašnjih političkih pitanja. S druge strane, uveren sam da će politika koja se vodi od 2012. godine dobiti podršku građana i na narednim izborima. Verujem da će, uprkos svim političkim sukobima i izazovima, građani prepoznati rezultate i da ćemo nakon izbora imati više prostora za smireniju političku atmosferu - kaže on.

Anđelković je govoreći o značaju političkog dijaloga i poštovanja demokratskih procedura, ocenio da promene treba da se ostvaruju kroz institucije i izbore.

- Mislim da se demokratija ne može različito tumačiti. Ili postoji demokratija ili ne postoji. Ako neko odbija razgovor i dijalog, onda ne želi da učestvuje u demokratskim procesima. Demokratija je vrednost za koju su se generacije borile i podrazumeva otvorenu političku raspravu i poštovanje institucija. Kada imate grupe koje deluju netransparentno ili donose odluke van demokratskih procedura, to nije put demokratskog odlučivanja. Takav pristup, po mom mišljenju, vodi ka pokušajima da se političke promene ostvaruju mimo izbora - istakao je.

Zoran Anđelković, direktor JP ''Pošta Srbije'' Foto: Kurir Televizija

- U odnosu na period od pre šest meseci ili godinu dana, situacija jeste nešto mirnija, ali i dalje nije u potpunosti relaksirana. Demokratija podrazumeva raspravu, ali i međusobno uvažavanje. U političkom životu oduvek je bilo različitih stavova, ali se nakon rasprave razgovor nastavlja u normalnoj atmosferi. Sećam se perioda kada smo u parlamentu vodili oštre polemike, ali smo posle sedali i razgovarali uz kafu. To je suština demokratske kulture. PredsednikAleksandar Vučić je više puta pozivao na dijalog, ne samo političke protivnike, već i predstavnike drugih institucija, uključujući i rektora državnog univerziteta. Smatram da je razgovor jedini način za rešavanje političkih nesuglasica - za emisiju "Redakcija", rekao je Anđelković.

02:29 "ILI POSTOJI DEMOKRATIJA ILI NE POSTOJI!": Anđelković i Kojčić o dijalogu, izborima i političkim podelama: "Teško je razgovarati sa onima koji šire mržnju" Izvor: Kurir televizija

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