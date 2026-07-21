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- Maču Lati promišlja o životnom standardu u toplim letnjim danima - napisao je Ješić na X-u, nakon što je Ana Brnabić ukazala da bi dolazak blokadera i opozicije na vlast doveo do teških posledica po ekonomiju naše zemlje.

On je time podsetio na čuveni lapsus predsednice Skupštine, koja se i sama šalila na svoj račun zbog toga.

- Kaže se Mača Lati, a ne Maču Lati. Naučite nešto. Kao što treba da naučite da je Vojvodina Srbija - odgovorila je Ana Brnabić Ješiću.

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