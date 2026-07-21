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Strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama, zvanično pokrenut prošle nedelje, predstavlja ogromnu šansu za dodatni ekonomski rast Srbije, da postanemo zemlja koja se u celoj Evropi najbrže razvija, poručio je danas generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić po povratku iz radne posete Vašingtonu.

Od bliske saradnje sa SAD veliku korist imaće celokupna srpska privreda i, samim tim, građani naše zemlje.

- Strateški dijalog sa SAD pomoći će Srbiji da još značajnije i brže ekonomski rastemo, mada su i dosadašnji rezultati zaista impresivni. Povezivanje sa Amerikom u ekonomskom smislu može da nas dodatno ojača i da budemo primer zemlje koja se u celoj Evropi najbrže razvija i to na duge staze, a neposredan benefit imaće svi naši građani - naglasio je Lučić u gostovanju na TV Pink.

Prvi čovek srpskog nacionalnog giganta imao je u američkoj prestonici niz važnih sastanaka, a među konkretnim rezultatima je pristupanje Telekoma globalnoj alijansi za borbu protiv digitalne piraterije (ACE).

- To je najjača svetska alijansa za borbu protiv piraterije na internetu, gde smo mi ušli kao najveći proizvođač medijskih sadržaja u regionu Zapadnog Balkana. Koliko je ovaj savez važan govori činjenica da su članovi svetski lideri poput Amazona, Netfliksa, Epl TV, Paramaunt, Vorner Braders, čak i UEFA. Digitalna piraterija, a to je praktično krađa medijskih sadržaja i njihovo neovlašćeno emitovanje preko interneta, veliki je problem na globalnom nivou. Telekom Srbija je prepoznat kao izuzetno dragocen član Alijanse za ovaj naš deo Evrope, kao jedini ovlašćeni distributer sadržaja iz regiona za ceo svet - podvukao je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija još od 2021. pokušava da se ekonomski odnosi naše zemlje sa SAD podignu na viši nivo, pa je zadovoljstvo Strateškim dijalogom dve zemlje, posebno u ekonomiji, razumljivo.

- Naša kompanija ima višestruku saradnju sa SAD, njihovim kompanijama i administracijom, čiji je trenutni vrhunac direktna podrška američke državne Eksim banke Telekomu u iznosu od 50 miliona dolara za nastavak razvoja 5G mreže u Srbiji, a dogovaramo i nastavak saradnje. Takav posao ne bi bio moguć da nema direktnu podršku administracije, odnosno Bele kuće. Ono što je tu posebno važno jeste da smo razgovore o partnerstvu sa Eksim bankom, kao jedini operater u celoj Evropi, počeli za vreme Bajdenove administracije, finiširali sa Trampovom, što govori o našem strateškom pristupu i da govorimo “jezikom biznisa”, koji tamo odlično razumeju bez obzira ko je na vlasti - objasnio je Lučić.

Među ključnim temama posete Vašingtonu bila je i saradnja u domenu razvoja veštačke inteligencije (AI).

- Bio sam i u Stejt departmentu i Ministarstvu trgovine, a važna novost u odnosu na prethodne posete jesu konkretni razgovori o investiranju iz domena AI. Ministarstvo trgovine SAD i Eksim banka vrlo su zainteresovani da zajedno radimo na projektima iz sektora AI u koje bi bile uključene i velike američke kompanije, poput globalnog lidera kao što je Nvidia. To bi donelo vrlo značajne investicije za Srbiju. Ali ideja je još veća: da krenemo sa Zapadnog Balkana, pa da gradimo proizvode koje bismo izvozili u celu Evropu. Srbija ima veliku šansu u oblasti AI. Evropa je napravila ozbiljnu grešku jer je previše regulisala, premalo razvijala, tako da imamo šansu da u saradnji i sa SAD i sa Kinom, zahvaljujući izuzetno mudroj spoljnoj politici predsednika Vučića, postanemo evropski centar razvoja AI - zaključio je Vladimir Lučić.

Ulaganja u startape