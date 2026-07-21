Slušaj vest

Polako se zahuktava predizborna kampanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučićkaže da će verovatno prvo Vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku.

Da li će izbori u punom sjaju predstaviti rezultate sadašnje vlasti i razvejati maglu koju nude blokaderi i opozicija, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Nebojša Oberknežev, Centar za društvenu stabilnost i dr Rajko Petrović, politikolog.

- Mi govorimo o narodnom predsedniku, a možemo reći i narodnom premijeru, i to je suština. On ima i legalitet i legitimitet. Bilo je različitih spekulacija o tome šta će biti njegov naredni politički potez, ali on će sam odlučiti koji je najbolji modalitet. Kada pogledate događaje tokom vikenda i veliki broj ljudi koji se okuplja, vidi se da je situacija danas mnogo bolja nego pre godinu dana. Hajde da napravimo paralelu - šta je obeležilo jul prošle godine? Imali smo proteste, blokade, paljenje kontejnera u Zemunu, a zatim i probleme u Vrbasu, Novom Sadu, na Bulevaru oslobođenja, u Nemanjinoj ulici, Nišu, Valjevu, Zaječaru, Bogatiću... Bio je to period velikih tenzija i haosa na ulicama - rekao je Oberknežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Od uličnih protesta do izborne trke

Kako je ocenio, politička situacija se dosta promenila u odnosu na prethodni period i govorio je o očekivanjima pred naredne izbore.

- Prošle godine u ovo vreme gotovo da nismo mogli normalno da funkcionišemo. Teško smo dolazili i do posla. Tada je postojala ideja da će ulica pobediti i da će se politička pitanja rešavati na taj način. Međutim, to se nije dogodilo. Vreme je pokazalo svoje i institucije su nastavile da funkcionišu. Kada govorimo o izborima, nadležne institucije će odlučiti kada će i kako oni biti raspisani. Ne razumem zašto se pojedini stalno bave datumima i pitanjima nadležnosti. Čini mi se da imamo jednu od najdužih izbornih kampanja, jer se različiti politički akteri za izbore pripremaju već gotovo 20 meseci - naveo je.

Petrović kaže da se deo opozicione kampanje više zasniva na kritikama vlasti nego na predstavljanju konkretnih političkih programa.

- Kampanja koju vode studentsko-blokaderska opcija, kao i deo opozicionih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka, po mom mišljenju, zasniva se pre svega na negativnoj kampanji. Njihov fokus je na kritikovanju i ukazivanju na ono što smatraju propustima vlasti, dok izostaje jasna i konkretna ponuda drugačijih politika i rešenja. Čuli smo određene predloge koji su prilično apstraktni i više liče na spisak opštih želja - borba protiv kriminala i korupcije, smanjenje nepotizma, jačanje institucija i slično - istakao je.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

- To su teme koje mogu biti deo političkog programa gotovo svake zemlje, ali bez konkretnih odgovora na ključna pitanja. Nedostaju jasni predlozi o tome kako bi se vodila spoljna politika u veoma složenom geopolitičkom trenutku, kako bi se štitili interesi Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku, kako bi se privlačile investicije i nastavili veliki infrastrukturni projekti. Upravo su to pitanja na koja građani očekuju konkretne odgovore - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Petrović.

02:19 "KAMPANJA BLOKADERA I OPOZICIJE ZASNIVA SE NA NEGATIVNIM KRITIKAMA": Analitičari razotkrili strategiju protivnika vlasti: "Nemaju program, samo napadaju!" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs