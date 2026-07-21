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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izdali su uverenje Radosavu G. kojim se potvrđuje da je vršio službu kao pripadnik oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije u odbrani suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti SRJ u periodu od 24. marta do 26. juna 1999. godine, odgovarajući na zahtev koji je poslao na portal "Ko si bre ti".

Uverenje je danas uručeno u prostorijama Kabineta ministra odbrane, radi ostvarivanja prava propisanih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, objavljeno je na instagram nalogu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Radosav G. zahvalio je predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na inicijativi za pokretanje tog portala radi pružanja pomoći građanima, kao i Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije na efikasnom postupanju po njegovom zahtevu, ističući da mu brza reakcija nadležnih institucija uliva poverenje da se prava građana ostvaruju odgovorno i u skladu sa zakonom.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije najavili su da nastavljaju, u okviru svojih nadležnosti, efikasnim i odgovornim postupanjem pružaju podršku građanima u ostvarivanju njihovih zakonom garantovanih prava.

Predsednik Vučić izjavio je danas da je primljeno više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti" i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane i da pomogne koliko može.