ČETIRI RAZLOGA STRATEŠKOG PARTNERSTVA VAŠINGTONA S BEOGRADOM Energetska bezbednost, strateški minerali, vojna saradnja i posebni odnosi Srbije sa Izraelom i UAE
Pokretanje strateškog dijaloga izmedu Srbije i SAD predstavlja jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih iskoraka Beograda u poslednjim decenijama. Ovaj potez svakako predstavlja novu fazu u odnosima dve države, ali analiza objavljena u magazinu Forbes ide i korak dalje i objašnjava zašto je Srbija danas prepoznata kao strateški partner Amerike za budućnost i zbog čega Vašington ima dugoročan interes za jačanje saradnje sa Beogradom.
Autor analize navodi četiri ključna razloga zbog kojih Srbija dobija sve važnije mesto u američkoj strategiji: energetsku bezbednost, strateške minerale, vojnu saradnju i jedinstvenu poziciju Srbije u odnosima sa Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Sagovornici Kurira ocenjuju da ovakav pogled nije slučajan, već predstavlja potvrdu da je politika vojne neutralnosti, političke nezavisnosti i balansiranih odnosa sa najvećim svetskim silama omogućila Srbiji da postane relevantan partner i na Zapadu.
Geopolitički trougao
Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da se Forbsova analiza zasniva na realpolitičkom sagledavanju američkih interesa i da razlozi navedeni u tekstu predstavljaju logičan odraz aktuelne geopolitičke stvarnosti.
- Analiza identifikuje pravce interesa SAD na osnovu realpolitike i onoga što se uklapa u intencije američke spoljne politike. Potpuno je jasno zašto je energetika među prioritetima. Energija je, uz hranu, najvažniji element globalnih odnosa i onaj ko kontroliše energente ima mogućnost da utiče i na druge procese. Isto važi i za kritične minerale koji danas predstavljaju jedan od glavnih razloga globalnog nadmetanja velikih sila. Srbija je vojno neutralna država koja vodi računa o sopstvenoj bezbednosti i očuvanju nezavisnog položaja. U vremenu kada vojno-industrijski kompleks ponovo postaje jedan od ključnih elemenata međunarodnih odnosa, prirodno je da i Amerika u tome vidi prostor za saradnju sa Srbijom. Jačanje odbrambenih kapaciteta predstavlja interes svake ozbiljne države - napominje Milivojević.
On posebno naglašava da se u američku strategiju uklapaju i specifični odnosi koje Srbija ima s Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Izrael predstavlja ključnog političkog saveznika SAD na Bliskom istoku, dok su Emirati jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Vašingtona u tom regionu. Srbija sa obe države ima razvijene odnose i sasvim je logično da se američki interesi u tom segmentu preklapaju sa interesima Srbije. To jeste teren realpolitike - objašnjava Milivojevic.
Sve ovo, kako ocenjuje, jeste još jedna potvrda ispravno odabranog spoljnopolitičkog kursa koji Srbija vodi godinama.
- Činjenica da smo otvorili strateški dijalog sa Amerikom u uslovima kada imamo razvijene strateške odnose sa Rusijom i Kinom pokazuje svu opravdanost spoljnopolitičke orijentacije Srbije kao politički nezavisne i vojno neutralne države. Na ovaj način zatvaramo trougao najvažnijih faktora koji danas određuju sadržaj i tempo globalnih odnosa u multipolarnom svetu. To je uspeh spoljne politike Srbije, ali pre svega potvrda njenog nezavisnog i vojno neutralnog međunarodnog položaja, kao i politike koja se zasniva isključivo na državnim i nacionalnim interesima Srbije - zaključuje Milivojević.
Isplativost saradnje
Direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović ocenjuje za Kurir da Forbsova analiza predstavlja svojevrsnu preporuku američkoj administraciji da dodatno intenzivira saradnju sa Srbijom.
- Bermanov tekst daje jasnu argumentaciju u prilog isplativosti srpsko-američkih odnosa. Autor je na jasan način apostrofirao solidarnost i savezništvo Srbije sa Izraelom što potvrđuje ispravnost jasne političke orijentacije u odnosu na egzistencijalnu odbranu Izraela, i to se u SAD nikada neće ignorisati. Sa druge strane, autor mapira putanju unapređenja ovih odnosa kao poziv administraciji SAD za snažnije angažovanje i posvećenost Srbiji. Istovremeno se u članku ističe dobrobit za Srbiju u pogledu energetskog odvezivanja od Rusije, koje po mom mišljenju dolazi u poslednji čas, jer je mapa vertikalnog koridora već iscrtana. Godinama govorimo o Srbiji kao energetskom čvorištu oslonjenom na SAD. Ukoliko uporedimo odnos sa Rusijom, videćemo da smo dobili prazna obećanja, energetsku krizu i tromesečne gasne ugovore i zbog toga je od strateškog značaja priključenje svim energetskim akcijama Amerike - smatra Obradović.
On napominje da je Forbsov tekst i svojevrsna opomena da je rudnik litijuma zapadni lanac snabedavanja koji ne sme pasti u kineske ruke i da treba očekivati zainteresovanost SAD zbog kašnjenja sa ovim projektom.
- Vojna saradnja je kičma geopolitičke orijentacije i autor ispravno usmerava ka tome da više američkih sistema znači manje kineskih i ruskih. Mislim da je početak strateškog dijaloga velika stvar i poziv na realističnu redefiniciju srpske spoljne politike - zaključuje Obradović.
Kurir Politika