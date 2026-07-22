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Pokretanje strateškog dijaloga izmedu Srbije i SAD predstavlja jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih iskoraka Beograda u poslednjim decenijama. Ovaj potez svakako predstavlja novu fazu u odnosima dve države, ali analiza objavljena u magazinu Forbes ide i korak dalje i objašnjava zašto je Srbija danas prepoznata kao strateški partner Amerike za budućnost i zbog čega Vašington ima dugoročan interes za jačanje saradnje sa Beogradom.

Autor analize navodi četiri ključna razloga zbog kojih Srbija dobija sve važnije mesto u američkoj strategiji: energetsku bezbednost, strateške minerale, vojnu saradnju i jedinstvenu poziciju Srbije u odnosima sa Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Analiza Forbsa Foto: Printscreen

Sagovornici Kurira ocenjuju da ovakav pogled nije slučajan, već predstavlja potvrdu da je politika vojne neutralnosti, političke nezavisnosti i balansiranih odnosa sa najvećim svetskim silama omogućila Srbiji da postane relevantan partner i na Zapadu.

Geopolitički trougao

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da se Forbsova analiza zasniva na realpolitičkom sagledavanju američkih interesa i da razlozi navedeni u tekstu predstavljaju logičan odraz aktuelne geopolitičke stvarnosti.

- Analiza identifikuje pravce interesa SAD na osnovu realpolitike i onoga što se uklapa u intencije američke spoljne politike. Potpuno je jasno zašto je energetika među prioritetima. Energija je, uz hranu, najvažniji element globalnih odnosa i onaj ko kontroliše energente ima mogućnost da utiče i na druge procese. Isto važi i za kritične minerale koji danas predstavljaju jedan od glavnih razloga globalnog nadmetanja velikih sila. Srbija je vojno neutralna država koja vodi računa o sopstvenoj bezbednosti i očuvanju nezavisnog položaja. U vremenu kada vojno-industrijski kompleks ponovo postaje jedan od ključnih elemenata međunarodnih odnosa, prirodno je da i Amerika u tome vidi prostor za saradnju sa Srbijom. Jačanje odbrambenih kapaciteta predstavlja interes svake ozbiljne države - napominje Milivojević.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

On posebno naglašava da se u američku strategiju uklapaju i specifični odnosi koje Srbija ima s Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Izrael predstavlja ključnog političkog saveznika SAD na Bliskom istoku, dok su Emirati jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Vašingtona u tom regionu. Srbija sa obe države ima razvijene odnose i sasvim je logično da se američki interesi u tom segmentu preklapaju sa interesima Srbije. To jeste teren realpolitike - objašnjava Milivojevic.

Sve ovo, kako ocenjuje, jeste još jedna potvrda ispravno odabranog spoljnopolitičkog kursa koji Srbija vodi godinama.

- Činjenica da smo otvorili strateški dijalog sa Amerikom u uslovima kada imamo razvijene strateške odnose sa Rusijom i Kinom pokazuje svu opravdanost spoljnopolitičke orijentacije Srbije kao politički nezavisne i vojno neutralne države. Na ovaj način zatvaramo trougao najvažnijih faktora koji danas određuju sadržaj i tempo globalnih odnosa u multipolarnom svetu. To je uspeh spoljne politike Srbije, ali pre svega potvrda njenog nezavisnog i vojno neutralnog međunarodnog položaja, kao i politike koja se zasniva isključivo na državnim i nacionalnim interesima Srbije - zaključuje Milivojević.

Isplativost saradnje

Direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović ocenjuje za Kurir da Forbsova analiza predstavlja svojevrsnu preporuku američkoj administraciji da dodatno intenzivira saradnju sa Srbijom.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Bermanov tekst daje jasnu argumentaciju u prilog isplativosti srpsko-američkih odnosa. Autor je na jasan način apostrofirao solidarnost i savezništvo Srbije sa Izraelom što potvrđuje ispravnost jasne političke orijentacije u odnosu na egzistencijalnu odbranu Izraela, i to se u SAD nikada neće ignorisati. Sa druge strane, autor mapira putanju unapređenja ovih odnosa kao poziv administraciji SAD za snažnije angažovanje i posvećenost Srbiji. Istovremeno se u članku ističe dobrobit za Srbiju u pogledu energetskog odvezivanja od Rusije, koje po mom mišljenju dolazi u poslednji čas, jer je mapa vertikalnog koridora već iscrtana. Godinama govorimo o Srbiji kao energetskom čvorištu oslonjenom na SAD. Ukoliko uporedimo odnos sa Rusijom, videćemo da smo dobili prazna obećanja, energetsku krizu i tromesečne gasne ugovore i zbog toga je od strateškog značaja priključenje svim energetskim akcijama Amerike - smatra Obradović.

On napominje da je Forbsov tekst i svojevrsna opomena da je rudnik litijuma zapadni lanac snabedavanja koji ne sme pasti u kineske ruke i da treba očekivati zainteresovanost SAD zbog kašnjenja sa ovim projektom.

- Vojna saradnja je kičma geopolitičke orijentacije i autor ispravno usmerava ka tome da više američkih sistema znači manje kineskih i ruskih. Mislim da je početak strateškog dijaloga velika stvar i poziv na realističnu redefiniciju srpske spoljne politike - zaključuje Obradović.