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Sednica Narodne skupštine, na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi, zakazana je za ponedeljak, 27. jul.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi.

Prema zakonu, dok se sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog glasanja o nepoverenju Vladi Srbije ne završi, Vlada ne može da podnese predsedniku države zahtev za raspuštanje parlamenta, čime vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ako premijer ne podnese ostavku.

Kurir.rs/Blic

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