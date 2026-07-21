Sednica o nepoverenju Vladi zakazana za ponedeljak: Evo šta je još na dnevnom redu
Sednica Narodne skupštine, na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi, zakazana je za ponedeljak, 27. jul.
Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.
Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi.
Prema zakonu, dok se sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog glasanja o nepoverenju Vladi Srbije ne završi, Vlada ne može da podnese predsedniku države zahtev za raspuštanje parlamenta, čime vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ako premijer ne podnese ostavku.
Kurir.rs/Blic