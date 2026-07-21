Slušaj vest

Stanari jedne stambene zgrade u Borči mesecima su živeli u gotovo nepodnošljivim uslovima zbog nesnosnog smrada koji se širio hodnicima i zajedničkim prostorijama, a čiji je uzrok bila uginula svinja. Nakon prijave putem portala "Ko si bre ti" problem je konačno rešen.

Jedan od stanara, Zoran P. iz Borče, mesecima je upozoravao na problem i tražio od nadležnih da reaguju, ukazujući da uzgoju svinja nije mesto u stambenoj zgradi. Uprkos brojnim apelima, problem nije bio rešen sve dok nije podneo prijavu putem portala "Ko si bre ti".

Prema njegovim navodima, neprijatan miris iz dana u dan postajao je sve intenzivniji, a ispostavilo se da je svinja ostavljena bez adekvatne brige, usled čega je uginula.

Njeno raspadanje dovelo je do ozbiljnog zagađenja zajedničkog prostora, stvarajući potencijalnu opasnost po zdravlje svih stanara, zbog čega je hitno usledilo uklanjanje iste.

Oglasio se predsednik Vučić

Povodom ovog slučaja oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakavši da je veoma srećan što je država uspešno rešila višemesečni problem.

- Mnogo sam srećan što smo uspeli Zoranu P. iz Borče da rešimo problem, jer se žalio na uzgoj svinja u stambenoj zgradi. Rešili smo problem - kazao je predsednik, istakavši da prijava ima iz svih delova zemlje, od Crne Trave do Sombora, od Sjenice, Priboja i Prijepolja do Kikinde i Subotice.

Podsetimo, portal "Ko si bre ti" počeo je sa radom 10. jula i namenjen je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti u radu funkcionera i nadležnih institucija.