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Srpska javnost već duže od godinu dana nalazi se na meti brutalnih manipulacija i laži blokadera, a među brojnim neistinama koje su plasirane, posebno se izdvaja skandalozni slučaj od prošlog avgusta koji je duboko uznemirio građane — širenje lažne vesti o navodnoj smrti šesnaestogodišnjeg dečaka u Valjevu.

I sve ovo možda ne biste čitali ponovo — iako, složićete se, nije nimalo prijatna vest, pogotovo izneta kao gnusna laž — da blokaderi nisu ponovo iskoristili ovu laž da upute gnusne uvrede i napade na preminulog policijskog službenika V. L.iz istog grada.

Naime, blokaderski mediji tada su plasirali informaciju da je policija navodno brutalno pretukla maloletnika iz Valjeva, koji je od posledica povreda završio u bolnici, pa čak i preminuo. Ubrzo se ispostavilo ne samo da se ovaj događaj uopšte nije dogodio, već da nije bilo moguće utvrditi ni sam identitet navodno pretučenog deteta!

1/1 Vidi galeriju Blokaderske laži u Valjevu Foto: Printscreen

"Oni su znali da je strašna laž!"

Lažna vest se brzinom svetlosti proširila društvenim mrežama, izazvavši lavinu snažnih emocija, gneva i uznemirenja među ljudima. Umesto povlačenja netačnih informacija, mediji pod kontrolom opozicije nastavili su sa obrtanjem teza — mesecima kasnije prozivali su i samog predsednika Srbije Aleksandra Vučića i sve koji su ukazivali na očigledne laži, pokušavajući da stvore privid da takav dečak zaista postoji.

- Valjevski slučaj, to je najveća prevara. Veća od svega ovoga. To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su govorili da je dete preminulo. Oni su odmah znali da je to bila gnusna i strašna laž, dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo i za zvučni top, kao što smo dobili za Jovanjicu. Na kraju je Jelena Zorić rekla da je laž, onda odjedanput tišina. Tri godine ste obmanjivali narod, pa ćemo da nastavimo s drugim neistinama. Meni je važno da se zna čime su se služili. Oni su znali istog dana da su lagali, zato su izmislili privatnu bolnicu. Posebno ne vodite dete po omanjim privatnim klinikama - rekao je predsednik Vučić.

Raskrinkavanje je ubrzo stiglo iz zvaničnih zdravstvenih i policijskih ustanova: nije bilo preminulog deteta, niti je zdravstveni sistem zabeležio bilo kakav sličan slučaj. Ipak, opasna laž je već postala politički argument i ozbiljno ugrozila bezbednost države, stvarajući rizik da nemiri i nasilje na ulicama eskaliraju do najvišeg nivoa.

Foto: Milos Miskov, Printscreen

I sami morali da priznaju grešku

Da je u pitanju bila potpuno izmišljena priča, potvrdila je i voditeljka Nove S, Jelena Obućina, koja se javno osvrnula na ovu skandaloznu manipulaciju:

- Jedan od većih problema, na primer, gde je bila greška naših medija, to je bilo uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - izjavila je tada Obućina.

Ovim priznanjem stavljena je tačka na još jednu u nizu opasnih medijskih manipulacija koje su za cilj imale narušavanje stabilnosti i unutrašnjeg mira u Srbiji.

Advokat preminulog policajca Advokat Nikola R. Jovanović se obratio javnosti kako bi odbranio ugled i izneo istinu o tragično nastradalom policajcu V. L. (33) iz Priboja, istakavši da je mladić bio izložen brutalnom linču, pretnjama i proganjanju na društvenim mrežama zbog lažnih optužbi da je učestvovao u batinanju građana tokom avgustovskih nereda u Valjevu 2025. godine. Jovanović je naglasio da V. L. u vreme tih događaja uopšte nije ni bio u Valjevu, ali da Tužilaštvo i pored podnete krivične prijave nije reagovalo da zaštiti ovog časnog službenika niti je postupilo po lažnim prijavama protiv njega, dok se istovremeno na mrežama morbidno slavi njegova smrt i nastavljaju da se šire opasne dezinformacije, zbog čega je pozvao na javnu osudu svih koji šire laži i izrazio najdublje saučešće porodici stradalog heroja.

Ali, ni tu nije bio kraj!

Kao da sve ovo nije bilo dovoljno, blokaderi su pokušali da naprave "Valjevo 2" — ovog puta u Beogradu.

Tokom festivala "Mjuzik vik" na Ušću, koji okuplja prvenstveno omladinu i srednjoškolce, počela je da se širi panika jer su pojedini javili da je došlo do napada nožem u publici i povređivanja dve devojke.

Predsednik Vučić je ovom prilikom izjavio da je "neko slagao i izmislio ono što se već počelo širiti na mrežama".

- Kad sam video ono: ja zovem Vasiljevića (direktora policije prim. aut.) , zovem ovog, zovem onog, šta je bre, ovo šta se dešava, pucnjava, svi leže u kafiću... niti je bilo pucnjave, niti je ko legao. Znači, prosto neka budala napiše nešto na mrežama i sad to mediji počnu da prenose. To budala ima, ali ne smeju mediji da to prenose na takav način i da unose paniku u stanovništvo i dezinformacije, laži najordinarnije. Neko dokon sedeo... izmislio, slagao: Niti je bilo pucnjave, niti bilo čega - kazao je tada Vučić.

Da je reč o čistoj izmišljotini, još tada je jasno saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, naglašavajući da u zdravstvenim ustanovama nije evidentiran nikakav pacijent koji odgovara tim tvrdnjama.

Dezinformacije na Tviteru o lažnom incidentu na Mjuzik Viku Foto: Printscreen X

Slične navode potvrdio je i ministar policije Ivica Dačić, koji je naveo da su proveravane sve bolnice, pacijenti i prijave, pa čak i porodice ljudi koji su tog dana imali povrede, ali nikakav "pretučeni dečak" nije pronađen.

Laži o incidentnu na Mjuzik viku na društvenim mrežama Foto: Printscreen X

A onda... tajac!

Blokaderi su početkom godine imali novi skandal viđen na protestu "Valjevo pamti", gde su organizatori ponovo pokušali da politički kapitalizuju ovu strašnu i gnusnu laž, ali ipak ono što je posebno šokantno jeste da je odavno potvrđeno da ovaj slučaj nije ni postojao.

Slogan "Valjevo pamti" trebalo je da sugeriše na policijsku brutalnost, ali građani Srbije pamte samo brutalnu manipulaciju emocijama javnosti. U jednom trenutku išlo se toliko daleko da se govorilo čak i o ubistvu, bez ijednog dokaza, imena ili bilo kakve potvrde da je iko nastradao.

Jasno je da blokaderi, svesni da nemaju politički program ni podršku na izborima, pokušavaju da kroz laži i incidente dođu do cilja koji ne mogu da ostvare demokratskim putem. Međutim, građani Srbije sve bolje prepoznaju takve manipulacije. I pamte veoma dobro ko je širio neistine, a ko ih je razotkrivao.