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Predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić boravio je danas u Zaječaru i tom prilikom posetio Gradski odbor SNS i obratio se brojnim mladima.

"Mi smo ljudi koji volimo Srbiju, nama je naš narod sve. Nama ne stižu naređenja iz inostranstva, niti nas fasciniraju strane službe, nas interesuje samo kako da radimo još više i još jače da se borimo kako bi svi građani Srbije živeli bolje.

Darko Glišić u Zaječaru Foto: Kurir

Aleksandar Vučić nas je naučio da moramo da budemo ujedinjeni, i da samo kada smo složni Srbiju niko ne može da pokori i dobije našu otadžbinu na tacni.

Idemo uskoro u odlučujuću bitku za slobodu i napredak Srbije, idemo da pobedimo sve one koji su hteli da unište budućnost naše dece i ponovo opljačkaju i razore našu zemlju."

Moramo da radimo i da se borimo više, da ujedinjena Srbija pobedi, poručio je Glišić okupljenim mladim naprednjacima u Zaječaru.

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