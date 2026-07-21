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"Ja verujem i u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije", poručio je predsednik Aleksandar Vučić putem svog zvaničnog Instagram naloga.

Kako je naglasio veruje da samo zajedno i ujedinjeni možemo da pobedimo!

Da je borba za narod Srbije njegov neprikosnoveni prioritet, pokazao je i ranije danas kada je objavio kako se sortiraju i do njega lično u Predsedništvo stižu sve prijave za portal "Ko si bre ti".

- Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je pokazao gde stižu i kako se sortiraju sve prijave na portalu Ko si bre ti.

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