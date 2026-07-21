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"Ja verujem i u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije", poručio je predsednik Aleksandar Vučić putem svog zvaničnog Instagram naloga.

Kako je naglasio veruje da samo zajedno i ujedinjeni možemo da pobedimo!

Da je borba za narod Srbije njegov neprikosnoveni prioritet, pokazao je i ranije danas kada je objavio kako se sortiraju i do njega lično u Predsedništvo stižu sve prijave za portal "Ko si bre ti".