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Pročitani su odavno: njihova navodna borba za interese Srbije samo je maska pod kojom nogama i rukama kopaju za svoju korist.

Puna su im usta parola, ali sramota se ne da sakriti, pa im izleti da je pad nadstrešnice bio koristan jer je podstakao rast rejtinga opozicije!

Srbija im je talac u borbi protiv legalno izabrane vlasti, onaj kojeg otmičari ubijaju ako im se ne ispune zahtevi. Najskoriji primer za takvo ponašanje videli smo sredinom meseca, kad su blokaderi i lideri opozicionih stranaka zdušno navijali da se ne otvori Klaster 3, da se našoj zemlji još jednom postavi noga na putu u EU.

Ne zato što su oni protiv EU, već zato što ne žele da zemlja postigne napredak dok je na vlasti Aleksandar Vučić.

Jedna od najglasnijih realizatora takve politike je Bojana Selaković, šefica nevladine ogranizacije bombastično nazvane Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.

Ona se u javnosti često javlja kao ekspert za pitanja pridruživanja Evropskoj uniji, i ne ustručava se od analiza i izricanja sudova, iako je za to nekvalifikovana i faktički – bavila se privatnim preduzetništvom i zaštitom ljudskih prava u NVO sektoru, i formalno – nije završila fakulet. Ovo poslednje vešto maskira kad navodi svoju biografiju, kaže da je "upisala Pravni", ali prećutkuje da diplomu ove visokoškolske ustanove nije stekla.

Proteklih je dana ova nesvršena studentkinja prava osula drvlje i kamenje na Strateški sporazum Srbije i SAD, što je još jedan primer delovanja štetnog za Srbiju. Neće od toga imati ni ličnu korist, jer "njeni" neće doći na vlast, ali to je njen problem…

Foto: Msp

Elem, Bojana Selaković tvrdi da je političko, privredno, bezbednosno i svako približavanje Srbije i SAD štetno. Osim par međusobno protivrečnih teza, nije ponudila nikakav dokaz za ovu tvrdnju. Jer dokaza o štetnosti sporazuma i nema!

Ali protivrečnost i izjave lišene pametnog sadržaja su nit koja se provlači kroz njeno i delovanje njenih "saborkinja i saboraca".

Isto su – da je "štetno" – tvrdili za ono što je predsednik Srbije postigao u istorijskoj poseti Kini.

A o odnosu prema EU da ne govorimo. Prvo su se kleli u Evropsku uniju, pa su, kad je Evropska komisija politiku Srbije ocenila kao uspešnu i predložila otvaranje klastera, kenselovaliu Ursulu von der Lajen.

Kad su Nemačka i Francuska podržale Srbiju, i njenog predsednika, napali su i njih. Rekli su da ih je Vučić kupio!

Sada je stanje ovakvo: Bojani Selaković i društvu ne valjaju Rusija, Kina, SAD, Francuska i Nemačka, njihove se ocene političke i ekonomske situacije u Srbiji ne računaju, oni priznaju samo grupu manjih evropskih zemalja koje su postavile nogu Srbiji na putu u EU.

I kažu, nastaviće svoju borbu za širenje istine o "Vučićevoj vlasti" među njima.

Ona misli da to zvuči preteće i ozbiljno, a kako izgleda zaista?

Nećemo mnogo trošiti reči, podsetićemo samo na sraman gest Argentinaca koji su od sudije tražile da da crveni karton Kukurelji, jer su u utakmici bili potučeni do nogu!

To isto radi i Bojana Selaković.