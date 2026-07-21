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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policajac V. L. izvršio samoubistvo nakon, kako je naveo, "brutalnih lažnih optužbi i napada blokadera i opozicionih partija" na njega i njegovu porodicu.

- Brutalne lažne optužbe i napadi blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu, iako on uopšte nije bio na poslu, niti učestvovao u događajima u Valjevu, bili su preveliki teret za policajca Vasilija Lalovića. Nije izdržao. Iza njega je ostalo troje dece i supruga. Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali - naveo je Dačić. 

Podsećamo, oglasio se advokat Nikola R. Jovanović povodom strašnih uvreda i napada na policijskog službenika V. L., o čemu više možete pročitati u našoj vesti OVDE

Anatomija najprljavije laži blokadera, od izmišljenog ubijenog dečaka u Valjevu do bolesnih napada na policajca, pročitate OVDE

Kurir.rs

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