Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policajac V. L. izvršio samoubistvo nakon, kako je naveo, "brutalnih lažnih optužbi i napada blokadera i opozicionih partija " na njega i njegovu porodicu.

- Brutalne lažne optužbe i napadi blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu, iako on uopšte nije bio na poslu, niti učestvovao u događajima u Valjevu, bili su preveliki teret za policajca Vasilija Lalovića. Nije izdržao. Iza njega je ostalo troje dece i supruga. Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali - naveo je Dačić.