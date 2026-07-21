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Predsednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš poručio je da narod tog kraja nikada nije prihvatio jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

- Pljevaljski narod nikada nije ni priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Naš stari novi i svevremeni srpski odgovor je - Dogodine u Prizrenu - poručio je Vraneš.

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Gradonacelnik Pljevalja Dario Vranješ Izvor: Kurir

Ova izjava još jednom je potvrdila njegov čvrst i nepromenjen stav po pitanju južne srpske pokrajine.

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