Politika
"PLJEVALJSKI NAROD NIKADA NIJE NI PRIZNAO NEZAVISNOST KOSOVA I METOHIJE" Vraneš poručio: Naš stari novi i svevremeni srpski odgovor je - Dogodine u Prizrenu
Slušaj vest
Predsednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš poručio je da narod tog kraja nikada nije prihvatio jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
- Pljevaljski narod nikada nije ni priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Naš stari novi i svevremeni srpski odgovor je - Dogodine u Prizrenu - poručio je Vraneš.
Ova izjava još jednom je potvrdila njegov čvrst i nepromenjen stav po pitanju južne srpske pokrajine.
Reaguj
Komentariši