Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu Petra Vojinovića, osnivača "Tango Six Grupe", složivši se s njim da su tvrdnje Đorđa Miketića vezane za blokaderski skup 15. marta prošle godine u Beogradu totalna glupost.

Ana Brnabić je "poklopila" Miketića koji je napisao da je "država bila spremna da rizikuje da prizemlji avione u stambena naselja samo da bi ometala blokaderske dronove tog dana.

"Evo 'elita' se ponovo sama prijavila - hteli smo da sakrijemo grandioznost blokaderskog skupa, pa umalo nismo srušili neki avion?!?!?", ne krije Ana Brnabić šok novom blokaderskom laži i dodaje:

"Ovo je ravno onoj blokaderskoj mudrosti - kako voz od Beograda do Novog Sada može da dostigne brzinu 200 km/h kad je udaljenost između Beograda i Novog Sada manja od 200 km. Ništa sve ovo njima ne smeta da sami sebe nazivaju obrazovanom, kulturnom, načitanom i profinjenom elitom".

Inače, Vojinović, kome je to uska specijalnost, reagujući na Miketićevu objavu, napisao je da "ne postoji ni jedan jedini način, tehnički ili drugačiji, da se 'rizikuje da se ometanjem GPS signala (putnički) avion prizemlji u stambena naselja".