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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević osudio je danas izlive mržnje frustracija i otvorenih poziva na ubistvo koji dolaze sa ekstremističkih stranica onih koji bi nasiljem da kroje sudbinu Srbije i poručio da ovo više nije pitanje političkih razlika.

- Ono sto smo danas videli na profilima blokadera i opozicionih jurišnika nije nikakav politicki aktivizam, to je čisto, ogoljeno zlo i terorizam u najavi - istakao je Vučević na Instagram profilu.

Prema njegovim rečima, slaviti tragičnu smrt policajca Vasilija Pavlovića, čoveka koji je časno služio svojoj zemlji i narodu,"uz monstrumski komentar ’Zločin i kazna’ moze samo potpuno pomračen um, lišen svake ljudskosti i empatije".

Kako je dodao, otvoreno crtanje mete na čelu predsednika Aleksandra Vučića, Darka Glišića i drugih državnih funkcionera predstavlja direktan poziv na linč, krvoproliće i nasilno rušenje ustavnog poretka. Politika SNS, kako je poručio, su novi putevi, bolnice, fabrike i stabilnost, dok je "jedina politika ove ekstremističke manjine smrt, nasilje i krv na ulicama".

Vučevic je pozvao nadležne državne organe, MUP, Tužilastvo za visokotehnoloski kriminal i bezbednosne službe da odmah reaguju, identifikuju i privredu pravdi sve autore i distributere ovih jezivih pretnji.

Ovo više nije pitanje političkih razlika, već odbrane zakona, države i bezbednosti njenih građana, rekao je Vučević i dodao da je Srbija pravna država i da se nikada neće dozvoliti da "šačica agresivnih ekstremista i bolesnih umova uvode teror kao model ponašanja".

- Pristojna, radna i većinska Srbija je uz svog predsednika i nikakve kukavičke pretnje iza tastatura nas neće uplašiti, niti zaustaviti u borbi za uspešnu i bezbednu zemlju. Ujedinjena Srbija pobeđuje - poručio je lider SNS.

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Kurir.rs