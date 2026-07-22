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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu.

Delegaciju EBRD predvodi direktor Gžegož Zelinski.

Sastanak će biti održan u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Kurir.rs

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