Delegaciju EBRD predvodi direktor Gžegož Zelinski.
Politika
TAČNO U 10 VAŽAN SASTANAK U PREDSEDNIŠTVU! Predsednik Vučić razgovara s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu.
Delegaciju EBRD predvodi direktor Gžegož Zelinski.
Sastanak će biti održan u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Kurir.rs
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