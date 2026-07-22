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Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da jučerašnje nelegalno rušenje srpskih objekata na jezeru Gazivode pokazuje da Aljbin Kurti nastavlja proterivanje Srba sa Kosova i Metohije po oprobanom receptu, gde se bez odluke suda i bez odluke Opštine ruše srpske kuće i domovi koje su ljudi mukotrpno gradili na tom prostoru.

Simić je, gostujući na TV Pink, kazao da međunarodna zajednica mora da reaguje na tu situaciju, jer se to dosad nije desilo na adekvatnom nivou.

- Međunarodna zajednica nemo posmatra kako Srbi ostaju bez svojih kuća, iako nema pravnog postupka. Priča o vladavini prava je još jednom pala u vodu i pokazala šta je cilj režima Kurtija, a to je da Srba sve manje bude na ovim prostorima. Oni ne mogu tako da opstanu na KiM. Juče smo videli i saopštenje Unmika koje poziva strane na konstruktivno angažovanje. Ljudima su srušene kuće, kako da se konstruktivno angažuju? Šta da rade? Da nemo posmatraju kako njihove kuće nestaju? Ne postoje nikakve odluke o rušenju, nema odluke Opštine Zubin Potok niti odluke suda jer su vlasnici tih objekata podneli zahtev pred sudom da se utvrdi imovinski status. Kako je moguće da rušenje kreće u opštini sa apsolutnom srpskom većinom? Da li to znači da će, ako je neko dozidao deo objekata, sutra takođe biti na udaru. Evropska unija, ambasade Kvinte i SAD moraju da reaguju na ovo rušenje - kazao je Simić.

Dodao je da je međunarodna zajednica upoznata sa tim problemom i da su na sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice najavljivali da Aljbin Kurti neće poštovati čak ni sopstvene zakone.

- Njegov cilj je progon Srba. Spreman je da ide do kraja. Međunarodni predstavnici su dobili mandat da štite mir i pravo svih, a verujemo da je to i pravo Srba da normalno žive na KiM i da štite svoju imovinu - naveo je Simić.

Foto: Kosovoonline

Dodao je da predugo traje antisrpska histerija na Kosovu, kao i u regionu, a cilj je da se Srbija po svaku cenu uvuče u neki sukob.

- Kurti Srbe na Kosovu i Metohiji prostorima tretira kao taoce. Često ima podršku međunarodnih predstavnika koji očigledno pokušavaju da traže da Beograd popusti kada je u pitanju KiM, a sve sa ciljem zaštite prava na Kosovu. Svakog dana su tu provokacije, napadi... Pre 24 sata u Brnjači u Opštini Orahovac na crkvi je skinuto zvono. Reagovala je Eparhija raško-prizrenska i podsetila na sve probleme sa kojima se suočavaju Srbi na KiM. Kosovska policija pokušavala je da to zataška saopštenjem i neistinama - rekao je Simić.

On je podsetio na sve pritiske koje Srbi na Kosovu trpe.

- Činjenice su poražavajuće. Veliki je broj napada na Srbe, njihovu imovinu, ali i SPC koja deli sudbinu naroda. Mi smo u situaciji u kojoj se nalazimo od 1999, kada je svet obećao da će se starati o bezbednosti svih Srba na KiM. Značaj jezera Gazivode prepoznao je predsednik Aleksandar Vučić kada je potpisao Vašingtonski sporazum sa ciljem da izbegnemo ovakve situacije gde bi Priština silom eskalirala situaciju na terenu sa ciljem da ih protera sa ovih prostora. Kurti želi da uništi sve što je postignuto kroz različite sporazume, negirajući njihovo postojanje, pa i Vašingtonski sporazum, kao i one koji su se ticali ZSO - rekao je potpredsednik Srpske liste.

Simić navodi da svi incidenti i napadi na Srbe nisu slučajni, već deo šireg plana.

1/6 Vidi galeriju Rušenje srpskih kuća kod Gazivoda Foto: Kosovoonline

- Nisu ovo slučajni incidenti, već sistematsko nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i progon koji su deo šireg plana. To je slika i prilika kako žive Srbi na KiM pred očima Evrope i sveta u 21. veku. Ne postoji nijedno ljudsko pravo koje nije ugroženo Srbima. Nijedno pravo ne važi. Čak ni to da ste nevini - zaključio je on.

Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke.

Povodom ovog slučaja, iz Unmika je za Kosovo onlajn rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju.

Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.