Predsednik Vučić je objavio novu poruku na društvenim mrežama, naglasivši da je pred građanima Srbije jasan izbor između prosperiteta i stabilnosti sa jedne i mračne prošlosti sa druge strane.
Politika
PRED GRAĐANIMA JE NAJVAŽNIJI ZADATAK! Predsednik Vučić pozvao narod da za budućnost Srbije obezbedi ono što je najbolje: Da pobedimo ubedljivije nego ikada
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na društvenim mrežama, pozvavši sve građane na jedinstvo i zajedničku borbu za dalji napredak naše zemlje.
- Zajedno sa građanima da se postaramo da za budućnost Srbije obezbedimo ono što je najbolje, da pobedimo jače i ubedljivije nego ikada - poručio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu uz opis "Za ujedinjenu Srbiju".
U susret predstojećim parlamentarnim izborima, pred Srbijom se nalazi ključni izbor za njenu budućnost. Građani biraju između povratka u doba nesigurnosti, zatvaranja fabrika, malih plata i lošeg životnog standarda s jedne strane, ili nastavka kretanja putem stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i opšteg napretka s druge strane.
Kurir.rs
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