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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policajac V. L. izvršio samoubistvo nakon, kako je naveo, "brutalnih lažnih optužbi i napada blokadera i opozicionih partija" usmerenih prema njemu i njegovoj porodici.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je o ovom slučaju, istakavši da je, kako kaže: "kontinuirano nasilje dovelo do tragičnog ishoda".

- Ovo je sada zaista kontinuirano verbalno nasilje koje je, kako smatram, dovelo do tragičnog ishoda. Govorimo o progonu i targetiranju, ali i o ćutanju institucija - nadležnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, koje je tek juče pokrenulo određene postupke. Verujem da će sada pokušati da rasvetle sve okolnosti, ali za čoveka koji je izgubio život to je kasno. On ne može da se vrati. Iza njega je ostalo troje male dece, i upravo je to ono što je posebno tragično - počeo je Jovanov.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Foto: Kurir Televizija

"Samo je radio svoj posao"

Ukazao je na opasnost od javnih pritisaka i kampanja protiv pojedinaca, ističući da institucije moraju reagovati kako bi se takvo ponašanje zaustavilo.

- Smatram da je ponašanje dela ljudi koji učestvuju u ovakvim kampanjama dovelo do situacija koje mogu imati najteže posledice. Takvom ponašanju mora da se stane na kraj, a država i nadležni organi moraju da reaguju. U izjavi ministra (Ivice Dačića) pomenuto je da taj čovek nije ni bio u Valjevu. Ali čak i da jeste - postavlja se pitanje: da li je postupao u skladu sa svojim ovlašćenjima, naređenjima i zakonom? Jeste. Radio je svoj posao - kaže Jovanov.

Jovanov je upozorio da javna targetiranja i pritisci na pojedince mogu ugroziti rad institucija i predstavljati problem za celo društvo.

- Ovo doživljavam i kao pokušaj pritiska ne samo na tog policajca, već i na sve njegove kolege koje su bile izložene napadima. To je pritisak na policiju kao instituciju, jer se šalje poruka svakom policajcu da bi mogao biti progonjen na društvenim mrežama zato što obavlja svoj posao. To sutra može da se dogodi bilo kome - poslaniku, novinaru, meni, pekaru ili apotekaru. Ako dozvolimo da neko bude targetiran i maltretiran mesecima ili godinama zato što neko nije zadovoljan njegovim radom, onda imamo ozbiljan problem kao društvo.

Foto: Darko Vojinovic/AP, Printscreen X

Apel za reakciju pravosudnih institucija

Govoreći o napadima, lažima, govoru mržnje i agresivnom ponašanju koje može imati ozbiljne posledice, spomenuo je i izostanak reakcije tužilaštva i pravosuđa, na pitanje šta država može da uradi, Jovanov je odgovorio:

- Država će u jednom trenutku morati da podvuče crtu i pronađe način da reši ovo pitanje. Imamo deo pravosudnog sistema koji, po mom mišljenju, ne reaguje adekvatno - bilo nečinjenjem, kada se određeni slučajevi guraju u fioku, bilo odlukama kojima se ljudi koji se ovako ponašaju oslobađaju odgovornosti. Ne znam koje će konkretne mere biti preduzete, ali ovo mora postati tema za razgovor. Moj apel jeste da se u okviru nadležnih pravosudnih institucija otvori pitanje ovog slučaja - kaže Jovanov.

Foto: x

- Posebno treba utvrditi zbog čega nije postupano po prijavama koje je ovaj čovek podnosio protiv osoba koje su ga, kako tvrdi njegova porodica, proganjale. Mora se utvrditi ko je zaustavio te postupke, zbog čega i po kom osnovu. Slično ponašanje videli smo i ranije - kada je pozlilo Darku Glišiću. Tada su se pojavljivale različite teorije i pokušaji da se obesmisle tragični događaji - kaže Jovanov.

Osvrnuo se na opasnost od zloupotrebe društvenih mreža, širenja teorija zavere i javnih progona, naglašavajući potrebu za jasnijim pravilima u digitalnom prostoru.

- Kada nije moguće predstaviti žrtvu na način koji nekome odgovara, onda se pribegava ignorisanju ili teorijama zavere kojima se pokušava umanjiti značaj onoga što se dogodilo. Još jedna tema koja će u budućnosti morati da se otvori jeste uređenje funkcionisanja društvenih mreža u Srbiji. Već imamo generacije mladih ljudi koji gotovo da ne poznaju svet van tog prostora. Nekada je dete koje je trpelo vršnjačko nasilje u školi moglo da ode kući i pronađe mir. Danas, zbog društvenih mreža koje su prisutne 24 sata dnevno, od tog pritiska ne može da pobegne. Moramo razmišljati o tome kako ćemo se kao društvo izboriti sa pojavama poput "cancel" kulture, targetiranja i javnih progona. Ako se to ne uredi, problemi će u budućnosti biti sve veći - za emisiju "Redakcija", upozorio je Jovanov.

02:12 "ČOVEK NE MOŽE DA SE VRATI, IZA NJEGA JE OSTALO TROJE DECE!" Milenko Jovanov o policajcu koji je izvršio samoubistvo za Kurir: "Samo je radio svoj posao" Izvor: Kurir televizija

"Druga strana nema nikakvu politiku"

- Nisam siguran da će predsednik uspeti da politiku vrati u fokus, iz prostog razloga što će to biti fokus njegove i naše kampanje, ali nisam siguran da sa ove druge strane ima bilo kakve politike. Na kraju krajeva, oni su krenuli u kampanju. Videli ste nosioca njihove liste, kako vidimo, Vladana Đokića, dakle nekadašnjeg rektora, a sada lidera te liste političara koji ništa o politici nije govorio - kaže Jovanov.

On se osvrnuo i na govor političara Đokića, koji je prilikom posete Raškoj izjavio da "park treba preimenovati u trg".

- Jedina stvar koju je rekao jeste da to više ne treba da bude "park" nego "trg", iz nekog njemu znanog razloga. I sad, ključno pitanje je: šta ti ljudi u Raški treba da kažu, kako će to da promeni njihov život što će na tabli da piše "trg", a ne "park"? - kaže Jovanov i dodao:

- Mi kad govorimo o našem programu i o našim planovima, mi pričamo o ekonomiji, pa pričamo o povećanju plata, o povećanju penzija, o smanjenju cena lekova, o pomoći punoletnim građanima. ada država dobro funkcioniše, kada država, zahvaljujući radu svih građana njenih, ali i dobrom upravljanju od strane predsednika i vlade, dakle kada država dođe do određenih finansijskih sredstava, ta sredstva uputi ka građanima, da podigne njihov standard i da njima pomogne u životu. A sa druge strane, on (Vladan Đokić) kaže: "Preimenujte park u trg i time ćete rešiti ne znam kakav problem - kaže Jovanov.

"Idite šišajte Milenka umesto plate, to će da vam zameni hleb"

Jovanov ističe da u opoziciji niti ima politike, a kako kaže - neće je ni imati!

- Oni prećutkuju najvažnije odgovore na najvažnija pitanja. Oni pričaju o osveti, oni pričaju o progonu, oni pričaju o maltretiranju onih koji nisu sa njima, i to je jedino što smo čuli u ovom trenutku, da će oni da rade kada jednom budu došli na vlast.

E sad, postavlja se pitanje, u redu, ali to će da traje? 20 dana, 30 dana ćete da nas maltretirate, pozatvaraćete sve medije, otpustićete sve novinare, raspustićete, ne znam, neke institucije, valjaćete nas u katranu , šišaćete nas javno, sve okej, sve ćemo to da završimo, ali kako ćete da isplatite plate? Dolazi na red isplata plata i penzija i svega ostalog i šta ćete da kažete? Šta ćete, umesto plata, da kažete ljudima: "Idemo da šišamo, ne znam, Milenka i da ga valjamo u katranu"? I narod će da kaže: "Super, ne treba nam plata, ovo će da nam zameni hleb za narednih mesec dana - zaključuje Jovanov.

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Kurir.rs