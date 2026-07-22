Predsednici Srbije i Vlade Češke održaće sastanak delegacija, a nakon razgovora biće organizovan poslovni dijalog o novim mogućnostima saradnje.
Politika
VUČIĆ DOČEKUJE BABIŠA U BEOGRADU! Predsednici Srbije i Češke sutra za istim stolom, razgovori o novim poslovima, investicijama i jačanju saradnje
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra, 23. jula sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 22. i 23. jula, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će najpre u 11.30 imati tet-a-tet sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Češke Republike predvođen predsednikom Srbije i premijerom Češke.
Izjave za medije planirane su u 12.30, posle čega će delegacije, uz učešće predsednika Vučića i češkog premijera održati okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".
Kurir.rs
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