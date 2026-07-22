Svepravoslavni nacionalni savet , na sednici sabora poverenika iz više gradova u Srbiji, održanoj u Jagodini, doneo je odluku, da sve svoje resurse stavi na raspolaganje i pruži punu podršku listi koju bude predvodila Srpska napredna stranka i naš predsednik Aleksandar Vučić , saopšteno je posle sabora.

- Imajući u vidu da nikada više pažnje, a posebno sredstava nije ulagano u srpske svetinje nego za vreme vlasti na čelu sa predsednikom Vučićem. Ceneći činjenicu da je srpskoj omladini i narodu vraćen nacionalni duh, nacionalna svest, poštujući veliko zalaganje predsednika Vučića za donošenje zakona o Hilandaru i najveća ulaganja u ovu najveću srpsku svetinju i istoriji naše zemlje, a takođe posebno imajući u vidu kulturu sećanja na naše stradalnike i mučenike u oluji, martovskom pogromu, kao i ponosno sećanje na junake sa Paštrika i Košara pravoslavna Srbija, nema drugog puta i pravca osim jednog stroja, a to je svesprski tim i korpus na čelu sa Aleksandrom Vučićem, poručili su iz Svesrpskog nacionalnog saveta, prenosi InfoBG.