Slušaj vest

Svepravoslavni nacionalni savet, na sednici sabora poverenika iz više gradova u Srbiji, održanoj u Jagodini, doneo je odluku, da sve svoje resurse stavi na raspolaganje i pruži punu podršku listi koju bude predvodila Srpska napredna stranka i naš predsednik Aleksandar Vučić, saopšteno je posle sabora.

- Imajući u vidu da nikada više pažnje, a posebno sredstava nije ulagano u srpske svetinje nego za vreme vlasti na čelu sa predsednikom Vučićem. Ceneći činjenicu da je srpskoj omladini i narodu vraćen nacionalni duh, nacionalna svest, poštujući veliko zalaganje predsednika Vučića za donošenje zakona o Hilandaru i najveća ulaganja u ovu najveću srpsku svetinju i istoriji naše zemlje, a takođe posebno imajući u vidu kulturu sećanja na naše stradalnike i mučenike u oluji, martovskom pogromu, kao i ponosno sećanje na junake sa Paštrika i Košara pravoslavna Srbija, nema drugog puta i pravca osim jednog stroja, a to je svesprski tim i korpus na čelu sa Aleksandrom Vučićem, poručili su iz Svesrpskog nacionalnog saveta, prenosi InfoBG.

- Glas za Vučića je glas za svetosavsku i Srbiju Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića i Svetog oca Justina Popovića, poručio je u Jagodini predsednik Svepravoslavnog nacionalnog saveta, Miloš Stojković.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPRED GRAĐANIMA JE NAJVAŽNIJI ZADATAK! Predsednik Vučić pozvao narod da za budućnost Srbije obezbedi ono što je najbolje: Da pobedimo ubedljivije nego ikada
Aleksandar Vučić
Politika"SAMO ZAJEDNO I UJEDINJENI MOŽEMO DA POBEDIMO" Vučić naglasio značaj zajedničke borbe za bolju budućnost: Verujem u racionalne odluke našeg naroda (VIDEO)
Aleksandar Vučić kolekcija
Politika"ČUTI LJUDE, SLUŠATI GRAĐANE, NAŠ JE IMPERATIV" Vučić pokazao kako do njega lično stižu i sortiraju se sve prijave za KO SI BRE TI! Dosad preko 7.200! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaRADOSLAV BRANIO OTADŽBINU 1999. GODINE, SADA UPUTIO PRIJAVU NA "KO SI BRE TI": Ministarstvo odbrane momentalno rešilo zahtev, zahvalio se predsedniku Vučiću
Aleksandar Vučić Sajt Ko si bre ti
Politika"PISAĆE SE KNJIGE O SRBIJI I ONOME ŠTA JE URAĐENO!" Vučić u Svilajncu brutalno odgovorio: Mogu da vam pozajmim naočare ako ne vidite rezultate! (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg