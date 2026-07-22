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Među blokaderima koji na društvenim mrežama vređaju i nipodaštavaju naše najstarije građane, obećavajući im da će im oduzeti pravo glasa, ima i onih koji priznaju da je upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić taj koji vodi brigu o građanima ove države. 

Naime, jedan blokader je na svom profilu društvene mreže Iks objavio tvit u kome je napravio jasnu komparaciju između onoga što vlast radi za penzionere i onoga što im blokaderi "nude". 

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- Jedan tvit o penzionerima. Zamisli, penzioner si. Uskoro će glasanje i treba da se opredeliš kome ćeš glas dati. S jedne strane neki likovi koji ti posvećuju pažnju, pokazuju brigu za tvoj težak položaj, obećavaju i nude pomoć... - stoji u objavi, gde priznaju da je vlast ta koja vodi brigu o najstarijima. 

Nakon ovoga, usledio je i nastavak.

S druge strane likovi koji bacaju drvlje i kamenje na tebe, okrivljuju te i za učinjeno i za neučinjeno, nipodaštavaju te, vređaju te, traže da ti se ukine pravo glasa, jer pobogu penzioner si, ne doprinosiš više, samo si trošak državi, nepotrebni ništak... Kome ćeš dati glas? - upitao je korisnik društvene mreže Iks.

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Foto: Printscreen

 Kurir Politika 

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