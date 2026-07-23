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"Ja verujem i u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije", poručio je predsednik Aleksandar Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu. Kako je naglasio veruje da samo zajedno i ujedinjeni možemo da pobedimo!

U međuvremenu, Predsednik SNS Miloš Vučević oštro je osudio pretnje upućene državnom vrhu i slavljenje smrti policajca iz Valjeva, pozvavši MUP i nadležno tužilaštvo na hitnu reakciju.

Da li blokaderi i opozicija uvode teror kao model ponašanja, kako to navodi predsednik SNS Miloš Vučević, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Perko Matović, politikolog, Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost.

- Nažalost, ovakve stvari su postale gotovo normalizovane i upravo je to najtužnije. Više nismo ni iznenađeni kada se upućuju ovakve pretnje ili kada neko likuje zbog nečije tragedije. To je zaista poražavajuće. Govorimo o policijskom službeniku koji je, prema dostupnim informacijama, bio izložen kampanji u kojoj je lažno optuživan da je učestvovao u događajima u Valjevu i da je prekoračio službena ovlašćenja. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi kakav je uticaj to imalo na njegovo psihičko stanje, ali je činjenica da takve kampanje mogu ozbiljno da naruše život pojedinca, naročito kada je reč o čoveku koji živi u manjoj sredini, gde ga svi poznaju - rekao je Grubešić.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Granica političke borbe

Dodao je da se, prema njegovom mišljenju, slični obrasci dehumanizacije već duže vreme primenjuju i prema državnim funkcionerima.

- Godinama unazad svedočimo kampanji usmerenoj protiv predsednika države, njegove porodice i drugih funkcionera, kroz pokušaje njihove dehumanizacije i kriminalizacije. Setimo se i reakcija kada je Darku Glišiću pozlilo tokom televizijskog gostovanja. Takve poruke nisu dolazile samo sa anonimnih naloga na društvenim mrežama, već su ih iznosili i pojedini predstavnici opozicionih stranaka svojim imenom i prezimenom. Smatram da to prevazilazi političku borbu i predstavlja ozbiljan problem za društvo, jer nije ljudski radovati se nečijoj bolesti ili priželjkivati nečiju nesreću - istakao je.

Matović je osudio pretnje upućene državnim funkcionerima, ocenjujući ih kao ozbiljan udar na pojedince i institucije.

- Moram zaista, iz dubine duše, da osudim gnusne pretnje smrću koje su upućene najpre predsedniku Aleksandru Vučiću, a zatim, koliko sam video, i Darku Glišiću. Takve stvari nisu prihvatljive ni u jednom kontekstu. To nije samo napad na lični integritet pojedinaca, već se mora posmatrati i kao napad na državu i državne institucije - rekao je.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja Foto: Kurir Televizija

On je istakao da pretnjama i nasilju nema mesta u javnom prostoru i da očekuje reakciju nadležnih organa.

- Predsednik Srbije je čovek koji ima veliku podršku građana, a Darko Glišić je poznat kao čovek iz naroda i neko ko se slobodno kreće širom Srbije. Šaka ljudi koja na takav način pokušava da se obračunava sa državnim institucijama predstavlja nešto što je potpuno neprihvatljivo. Nadam se da će nadležni organi reagovati - naveo je on.

Ibrahimović je ocenio da opozicija svoju politiku zasniva na kritici vlasti, ali da je za izbore neophodan jasan program i drugačiji pristup.

- To je očigledna politička platforma i sa njom će verovatno izaći na izbore, uz negaciju svega onoga što su radili u prethodnom periodu. Mislim da nisu ništa naučili iz svih ovih godina i svih izbora koji su bili, ne samo na republičkom, već i na lokalnom nivou. Da biste nastupali na izborima, morate imati jasno definisanu i drugačiju politiku od one koju ima vlast. Sve ono što vlast radi smatrate nedovoljno dobrim ili lošim, a zatim ponudite politički program i platformu koja je potpuno suprotna od njihove politike - kaže.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

- Možemo da se osvrnemo i na spoljnu politiku, ali i na pitanja Kosova i Metohije, odnosa prema Rusiji, Republici Srpskoj i drugim važnim temama. Postavlja se pitanje da li oni uopšte imaju viziju po tim pitanjima. Imate među njima dosta ljudi sa velikim političkim iskustvom koji vrlo dobro znaju da bi njihovo jasno izjašnjavanje po određenim temama bilo potpuno kontraproduktivno - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Ibrahimović.

01:53 "POSTALO JE NORMALIZOVANO DA SE LIKUJE NAD TRAGEDIJOM" Stručnjaci o o pretnjama, targetiranju i granicama koje su pređene: "Politika nije poziv na mržnju" Izvor: Kurir televizija

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