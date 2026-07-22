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Misija Oebsa na Kosovu navela je da pažljivo prati situaciju u vezi sa rušenjem objekata u blizini jezera Gazivode i da nastavlja da prati razvoj događaja u koordinaciji sa međunarodnim partnerima.

Misija Oebsa je u pisanom odgovoru za Kosovoonline naglasila da svaka radnja koja utiče na imovinska prava, uključujući rušenje bespravno izgrađenih objekata, mora biti sprovedena strogo u skladu sa važećim zakonskim okvirom, uz puno poštovanje propisanih procedura.

- I dalje je od ključnog značaja da pogođeni pojedinci budu blagovremeno i na odgovarajući način obavešteni o pravnom osnovu za svaku meru preduzetu protiv njihove imovine. Takođe, mora im biti omogućen pristup delotvornim pravnim sredstvima kako bi takve odluke mogli da ospore kroz odgovarajuće upravne i sudske postupke. Vladavina prava, transparentnost i poštovanje propisanih procedura moraju se dosledno i bez izuzetka primenjivati na sve bespravno izgrađene objekte širom Kosova. Mere usmerene protiv bespravne gradnje moraju biti zasnovane na istim pravnim standardima i procesnim garancijama za sve zajednice. Selektivna ili neujednačena primena zakona, bilo stvarna ili percipirana, može da naruši poverenje javnosti i negativno utiče na međuzajedničke odnose - piše u odgovoru Oebsa.

Na kraju se ističe da je jednaka i nepristrasna primena zakona od suštinskog značaja za izgradnju poverenja javnosti, zaštitu prava svakog pojedinca i očuvanje stabilnosti i poverenja među zajednicama širom Kosova.

- Misija Oebsa na Kosovu ostaje spremna da pruži podršku nadležnim institucijama i partnerima kako bi se obezbedilo poštovanje ovih standarda - naveli su za Kosovoonline.

Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da jučerašnje nelegalno rušenje srpskih objekata na Gazivodama pokazuje da Aljbin Kurti nastavlja proterivanje Srba sa Kosova po oprobanom receptu, gde se bez odluke suda i bez odluke Opštine ruše srpske kuće i domovi koje su ljudi mukotrpno gradili na tom prostoru.

Povodom ovog slučaja, iz Unmika je za Kosovoonline rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju.

Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.

1/6 Vidi galeriju Rušenje srpskih kuća kod Gazivoda Foto: Kosovoonline