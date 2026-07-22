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Kancelarija EU na Kosovu i Metohiji izrazila je žaljenje zbog jučerašnjeg rušenja kuća na području jezera Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta, saopšteno je iz te institucije.

EU je u objavi na Fejsbuku izrazila zabrinutost zbog nepoštovanja zakonom propisanog postupka u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu tzv. Kosova od februara ove godine.

U saopštenju se poziva na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.

- Vlasti bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja. Uloga Policije Kosova u ovakvim operacijama mora ostati strogo u okviru njenog zakonskog mandata, da bude zasnovana na jasnim zahtevima ili odlukama nadležnih organa i da bude propisno dokumentovana - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, nepovratne mere izvršenja u kontekstu postupaka koji su u toku i spornih imovinskih zahteva izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava.

- U skladu sa evropskim putem Kosova, EU očekuje da vlasti hitno i transparentno odgovore na ove zabrinutosti i obezbede da se slične radnje ne ponove - navodi se u saopštenju.

Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke.

1/5 Vidi galeriju Rušenje srpskih kuća na Gazivodama Foto: Kosovoonline

Povodom ovog slučaja, iz Unmika je za Kosovo onlajn rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju.

Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.