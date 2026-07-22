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Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je da deli zabrinutost koju je izrazila Evropska unije zbog rušenja kuća na jezeru Gazivode i pozvala na hitnu obustavu ovih aktivnosti.

Iz Ambasade su saopštili da je vladavina prava ključna za evropski put tzv. Kosova i pozvali na pronalaženje zakonskih rešenja povodom pitanja kuća na Gazivodama.

- Poštovanje propisanih procedura i vladavine prava, kako su utvrđeni Ustavom Kosova, od suštinskog su značaja za evropski put Kosova. Pozivamo na hitan prekid ovakvih aktivnosti i na pronalaženje transparentnih i zakonitih rešenja - navodi se u saopštenju Ambasade Nemačke na Fejsbuku.

Kancelarije EU na tzv. Kosovu pozvala je na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.

- Vlasti bi bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja. Uloga Policije Kosova u ovakvim operacijama mora ostati strogo u okviru njenog zakonskog mandata, da bude zasnovana na jasnim zahtevima ili odlukama nadležnih organa i da bude propisno dokumentovana - navodi se u saopštenju.

Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da jučerašnje nelegalno rušenje srpskih objekata na Gazivodama pokazuje da Aljbin Kurti nastavlja proterivanje Srba sa Kosova i Metohije po oprobanom receptu, gde se bez odluke suda i bez odluke Opštine ruše srpske kuće i domovi koje su ljudi mukotrpno gradili na tom prostoru.

Misija Oebsa je saopštila da svaka radnja koja utiče na imovinska prava, uključujući rušenje bespravno izgrađenih objekata, mora biti sprovedena strogo u skladu sa važećim zakonskim okvirom, uz puno poštovanje propisanih procedura, a da selektivna primena zakona može da naruši poverenje javnosti.

Povodom ovog slučaja, iz Unmika je za Kosovo onlajn rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju.

Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.