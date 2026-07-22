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Blokader Milomir Jaćimović na svom profilu društvene mreže Fejsbuk, objavio je fotografiju na kojoj je Andrej Vučić, rođeni brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a uz opis su stajale teške kletve i uvredljive poruke.

- Andreju Vučiću... želim da im se crni barjak na kućama vijorio i ne imali roda i poroda... - napisao je Jaćimović.

Pored objave blokadera Jaćimovića, pažnju su privukli i komentari ispod nje.

Jedna blokaderska korisnica, napisala je: "Daće Bog da im sve po kući plače, samo pop peva".

1/1 Vidi galeriju Komentar na objavu blokadera Milomira Jaćimovića Foto: Printscreen/Facebook

Nakon ove objave Milomira Jaćimovića i javnog poziva na nasilje nad predsednikovom porodicom, reagovao je i narodni poslanik Uglješa Mrdić, koji se oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- Najoštrije osuđujem sramne pretnje, kletve i uvrede upućene Andreju Vučiću od strane blokadera Milomira Jaćimovića.

Očekujem da odmah efikasno reaguju nadležne državne institucije. Svako normalan će da osudi ovakve sramne kletve i pretnje upućene bratu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Sramoti od čoveka blokaderu Jaćimoviću smeta Andrej Vučića samo zato što je brat predsednika Srbije i što pripada Srpskoj naprednoj stranci. Eto šta je politika blokadera. Pretnje, kletve, uvrede i prizivanje zla. To rade samo ološi i bitange i mrzitelji Srbije - stoji u objavi Mrdića.