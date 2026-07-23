Šta će uslediti nakon ovoga?

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović izjavio je, nakon što je teška mehanizacija počela da ruši 11 vikendica na obali jezera Gazivode, da Opština Zubin Potok nije izdala dozvolu za rušenje i da se radi o postupku koji se sprovodi bez sudske odluke. Odbornik u lokalnoj skupštini Milija Biševac rekao je da su vlasnici vikendica podneli prijave nadležnim institucijama u Prištini, zahtevajući da se još jednom preispita vlasništvo „Ibar-Lepenca" nad ovim parcelama.

Nadomak jezera Gazivode nalazi se i veliki broj porodičnih kuća u kojima ljudi žive sa svojim porodicama i decom. Pitanje je šta će uslediti nakon ovoga - rekao je Biševac.