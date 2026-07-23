MEĐUNARODNA ZAJEDNICA OŠTRO REAGOVALA ZBOG GAZIVODA! "Hitno obustaviti dalje rušenje kuća, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine"
Bespravno rušenje 11 srpskih vikendica na jezeru Gazivode na Kosovu i Metohiji izazvalo je oštru reakciju međunarodne zajednice! Kancelarija EU na Kosovu i Metohiji pozvala je na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, a to je ubrzo uradila i Ambasada Nemačke u Prištini.
Rušenje vikendica i kuća u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je u utorak 21. jula u jutarnjim satima. Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić pozvao je međunarodnu zajednicu da reaguje i da "ne ostane nema".
- Videli smo i saopštenje Unmika, koji poziva sve strane na konstruktivno angažovanje. Ljudima su srušene kuće, kako da se konstruktivno angažuju, šta da rade? Da nemo posmatraju kako njihove kuće nestaju? Ne postoje nikakve odluke o rušenju, nema odluke Opštine Zubin Potok niti odluke suda, jer su vlasnici tih objekata podneli zahtev pred sudom da se utvrdi imovinski status. Kako je moguće da rušenje kreće u opštini sa apsolutnom srpskom većinom? EU, ambasade Kvinte i SAD moraju da reaguju na ovo rušenje - kazao je Simić.
Vladavina prava
Kancelarija EU na KiM oglasila se u sredu u popodnevnim satima na svom Fejsbuk nalogu. U saopštenju se poziva na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.
Vlasti bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja. Uloga Policije Kosova u ovakvim operacijama mora ostati strogo u okviru njenog zakonskog mandata, da bude zasnovana na jasnim zahtevima ili odlukama nadležnih organa i da bude propisno dokumentovana. Nepovratne mere izvršenja u kontekstu postupaka koji su u toku i spornih imovinskih zahteva izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava. U skladu sa evropskim putem Kosova, EU očekuje da vlasti hitno i transparentno odgovore na ove zabrinutosti i obezbede da se slične radnje ne ponove - navodi se u saopštenju.
Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je da deli zabrinutost koju je izrazila Evropska unija zbog rušenja kuća na Gazivodama i pozvala na hitnu obustavu ovih aktivnosti.Poštovanje propisanih procedura i vladavine prava, kako su utvrđeni Ustavom Kosova, od suštinskog su značaja za evropski put Kosova. Pozivamo na hitan prekid ovakvih aktivnosti i na pronalaženje transparentnih i zakonitih rešenja - navodi se u saopštenju Ambasade Nemačke na Fejsbuku.
Šta će uslediti nakon ovoga?
Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović izjavio je, nakon što je teška mehanizacija počela da ruši 11 vikendica na obali jezera Gazivode, da Opština Zubin Potok nije izdala dozvolu za rušenje i da se radi o postupku koji se sprovodi bez sudske odluke. Odbornik u lokalnoj skupštini Milija Biševac rekao je da su vlasnici vikendica podneli prijave nadležnim institucijama u Prištini, zahtevajući da se još jednom preispita vlasništvo „Ibar-Lepenca" nad ovim parcelama.
Nadomak jezera Gazivode nalazi se i veliki broj porodičnih kuća u kojima ljudi žive sa svojim porodicama i decom. Pitanje je šta će uslediti nakon ovoga - rekao je Biševac.
Razvoj situacije
Unmik je saopštio da "pažljivo prate razvoj situacije i da su u kontaktu sa svim akterima, uključujući i vlasnike porušenih kuća". Iz Misije navode da nastoje da steknu potpunu sliku o okolnostima ovog događaja, a pozvali su sve uključene strane da deluju konstruktivno, uz poštovanje zakona i principa nediskriminacije.
Situaciju "u koordinaciji s međunarodnim partnerima" prati i Misija OEBS na KiM.
Svaka radnja koja utiče na imovinska prava, uključujući rušenje bespravno izgrađenih objekata, mora biti sprovedena strogo u skladu s važećim zakonskim okvirom, uz puno poštovanje propisanih procedura - naveo je OEBS u odgovoru za Kosovo onlajn.
Kurir Politika