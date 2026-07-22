Ovolika količina ispoljene mržnje nezabeležena je u istoriji srpske politike. Izgleda da iz naše prošlosti mnogi ništa nisu naučili, iako ona svedoči o velikim stradanjima u bratoubilačkim podelama.

Ne smemo smetnuti s uma da je Srbija ne tako davno izgubila premijera. Dakle, pretnje predsedniku nikako se ne smeju shvatati olako — naprotiv, treba ih shvatiti sa najvećom dozom ozbiljnosti, a nadležni organi moraju reagovati brzo i efikasno.