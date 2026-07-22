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Predsednik Vlade Češke Andrej Babiš stigao je u Srbiju gde će boraviti u dvodnevnoj poseti, a na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekala ga je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Babiš će se sutra u 11.30 časova sastati, tet-a-tet, sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega će biti održan plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke predvođen srpskim predsednikom i češkim premijerom - saopštila je ranije Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić i Babiš će nakon toga će sutra u 12.30 dati izjave za medije, a zatim će, sa početkom u 13 časova u Palati Srbija učestvovati na okruglom stolu "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".

Babiš boravio u radnoj poseti Beogradu u 2021. godine

U prethodnom mandatu premijera Češke, Babiš je boravio u radnoj poseti Beogradu u februaru 2021. godine.

Bilateralni odnosi Srbije i Češke zasnovani su na tradicionalnom prijateljstvu, a karakteriše ih razvijena saradnja u različitim oblastima, posebno u ekonomiji, kao i kontinuiran politički dijalog na svim nivoima, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupna robna razmena sa Češkom u 2025. godini je iznosila 2,4 milijarde evra, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 1,4 milijarda evra, a na uvoz milijarda evra, prenose mediji pisanja Tanjuga.