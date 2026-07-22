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Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je ta stranka u potpunosti spremna za vanredne izbore i izrazio uverenje da će SPS na narednom glasanju ostvariti znatno bolji rezultat nego na prethodnom.

- Mi smo spremni za parlamentarne i predsedničke izbore. Ne znamo kada će biti, ni da li će biti zajedno, ali ukoliko budemo išli odvojeno, spremamo svoje kandidate. Siguran sam da ćemo postići bolje rezultate nego na prošlim izborima - rekao je Dačić za Radio Beograd.

On je podsetio da je SPS do sada na parlamentarne izbore izlazio samostalno u okviru svoje koalicije, istakavši da od Srpske napredne stranke nisu dobili zvaničan predlog o zajedničkoj listi. Kako je dodao, svi lokalni odbori imaju rok do 25. avgusta da istaknu svoje kandidate.

Jasna poruka Ružiću: Svako odgovara za svoje postupke!

Komentarišući odnose sa potpredsednikom Glavnog odbora SPS-a Brankom Ružićem, lider socijalista je podsetio na nedavno održanu sednicu i podvukao da se politika partije mora poštovati bez izuzetka.

- Nijedan pojedinac nije iznad partije. Svako mora da se pridržava politike. Sve što neko bude radio suprotno odlukama partijskih organa biće predmet rasprave. Svako treba da odgovara za svoje postupke - bio je izričit Dačić.

1/6 Vidi galeriju Ivica Dačić u emisiji "U sredu" na Radiju Beograd Foto: Printscreen/Youtube

Strana policija bi reagovala mnogo oštrije, "zvučni top" je laž

Govoreći o funkcionisanju MUP-a tokom protesta, ministar unutrašnjih poslova naglasio je da nikakve primedbe stranih policija nisu stigle na račun srpske policije, te dodao da bi u drugim zemljama reakcija bila znatno oštrija.

- Oni bi koristili sva sredstva. Mi nismo koristili čak ni vodene topove, iako bi ih upotrebila gotovo svaka policija u svetu. Priče o zvučnom topu su čista laž - objasnio je ministar.

Dačić je detaljno pojasnio da LRAD uređaji koje poseduje policija imaju dve funkcije – jednu za upozorenje na daljinu (na primer, u slučaju elementarnih nepogoda) i drugu koja emituje piskave zvuke za razbijanje skupova.

- U našoj zemlji ta druga funkcija nije dozvoljena i ti uređaji nikada nisu korišćeni, čak ni za razglas. Ja sam i tehnički ukinuo mogućnost korišćenja te funkcije, a spremni smo i da ih prodamo. Trenutno je u izradi i novi Zakon o unutrašnjim poslovima koji je na proceni Evropske komisije - naveo je Dačić.

Foto: Printscreen/Youtube

Drastičan pad kriminala i napadi na policajce

Ministar se osvrnuo i na napade kojima su pripadnici MUP-a bili izloženi na društvenim mrežama tokom prethodnog perioda. Posebno je izdvojio slučaj tragično stradalog policajca Vasilija Lalovića, koji je lažno optuživan za prekoračenje ovlašćenja u Valjevu, iako u tom gradu tada nije ni boravio.

Osvrnuvši se na ukupne rezultate rada, Dačić je istakao da je tokom prošle godine zabeleženo oko 64.000 krivičnih dela, što predstavlja pad od čak 47 odsto u odnosu na 2001. godinu, kada je evidentirano oko 123.000 krivičnih dela.