Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ PRIREDIO VEČERU U ČAST PREMIJERA ČEŠKE BABIŠA: Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju (FOTO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša.
"Drago mi je što sam sa Andrejom Babišem, prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.
Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.
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