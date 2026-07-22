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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša, i kako kaže "gost se najbolje dočeka domaćinskom trpezom".

- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke - naveo je predsednik.

Predsednik je objavio i fotografije sa premijerom Češke i dodao da mu je drago što je imao priliku da u prijatnom razgovoru razmeni mišljenja o odnosima zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

- Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa - napisao je Vučić.