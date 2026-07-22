"GOST SE NAJBOLJE DOČEKA DOMAĆINSKOM TRPEZOM!" Vučić ugostio premijera Češke Babiša na svečanoj večeri, pa otkrio šta je izneo na sto! (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša, i kako kaže "gost se najbolje dočeka domaćinskom trpezom".
- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke - naveo je predsednik.
Predsednik je objavio i fotografije sa premijerom Češke i dodao da mu je drago što je imao priliku da u prijatnom razgovoru razmeni mišljenja o odnosima zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.
- Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa - napisao je Vučić.
Kurir.rs