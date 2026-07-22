Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša, i kako kaže "gost se najbolje dočeka domaćinskom trpezom". 

- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke - naveo je predsednik. 

Predsednik je objavio i fotografije sa premijerom Češke i dodao da mu je drago što je imao priliku da u prijatnom razgovoru razmeni mišljenja o odnosima zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

- Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa - napisao je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSTIGAO PREMIJER ČEŠKE! Andrej Babiš doputovao u Beograd: Na aerodromu ga dočekala ministarka Mesarović, sutra VAŽAN SASTANAK sa Vučićem! (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ PRIREDIO VEČERU U ČAST PREMIJERA ČEŠKE BABIŠA: Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ DOČEKUJE BABIŠA U BEOGRADU! Predsednici Srbije i Češke sutra za istim stolom, razgovori o novim poslovima, investicijama i jačanju saradnje
Aleksandar Vučić Angola Žoao Manuel Gonsalves Lorens (2).jpeg
PolitikaVUČIĆ RAZGOVARAO SA BABIŠOM: Uveren sam da ćemo nastaviti da radimo na učvršćivanju saradnje
Screenshot 2025-12-09 120751 copy.png