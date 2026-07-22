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Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović reagovala je na pisanje potpredsednice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić, koja je navela da "novi prostorni plan za širenje rudnika kompanije "Zijin" na području Bora i Zaječara vodi ka raseljavanju stanovništva, uništenju izvorišta voda i potpunoj ekološkoj devastaciji čitave Timočke krajine".

Saopštenje ministarke Đedović Handanović prenosimo u celosti:

- Netačni su zlonamerni, pa čak i opasni navodi Marinike Tepić da država planira "iseljavanje stanovništva sa područja Bora i okoline Zaječara usled nebezbednih uslova života". I to sve uz pomoć Vučićeve "države" koja umesto da ljudi zaštiti, ona bi ih uklonila da slučajno ne smetaju kineskom gazdi i profitu.”

Gospođu Tepić očigledno boli činjenica što građani veoma dobro znaju koliko se u poslednjoj deceniji razvio ne samo istok Srbije već i ostatak zemlje, upravo zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, pa je valjda zato i motivisana da širi neistine i plaši sopstveni narod!

Objasniću zašto širenje straha o selidbi nema nikakvog smisla. Naime, rani javni uvid Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa "Čukaru Peki" i "Malka Golaja" predstavlja početnu fazu postupka prostornog planiranja, čija je svrha upoznavanje javnosti sa polaznim planskim rešenjima i prikupljanje mišljenja, primedaba i sugestija zainteresovanih strana. On NE predstavlja donošenje konačnih odluka o realizaciji pojedinih projekata. Zato molim gospođu Tepić da ne zastrašuje građane istoka Srbije radi prikupljanka jeftinih političkih poena.

Foto: Nenad Kostić

Sprovođenje postupka ranog javnog uvida NE predstavlja donošenje odluke o preseljenju stanovništva, eksproprijaciji ili sticanju bilo kakvih prava investitora nad zemljištem.

Nadležni organi postupaju isključivo u skladu sa važećim propisima i na osnovu stručnih analiza. Zaštita života i zdravlja ljudi, životne sredine, prirodnih resursa i prava građana predstavlja osnovni princip u svim postupcima odlučivanja.

Svaki pojedinačni projekat može se realizovati isključivo nakon sprovedenih zakonom propisanih postupaka, uključujući izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije, procenu uticaja na životnu sredinu, pribavljanje svih neophodnih uslova, saglasnosti i dozvola, kao i uz obezbeđeno učešće javnosti u skladu sa zakonom.

Dakle, po ko zna koji put — radi se o politički motivisanim neistinama i to od strane onih koji nemaju svoj plan i program već im je jedina namera da šire strah i paniku, što narod jasno vidi i pokazuje na izborima - navela je ministarka.

Pogledajte šta je navela Marinika Tepić u nastavku: