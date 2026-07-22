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Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev žestoko je odgovorio Đilasovom zameniku u Stranci slobode i pravde Borku Stefanoviću, koji se usudio da komentariše početak Strateškog dijaloga Srbije i SAD.

Stefanović je za blokaderske medije izjavio da "naprednjaci pokušavaju sebe lažno da predstave kao trampovce u Evropi", a brzo je usledila kontra Kozareva kome je posebno zanimljivo to štoobvi komentari dolaze od nekoga ko je baš bio diplomata u Vašingtonu.

"Da li je u doba Borkovog bivstvovanja u američkoj prestonici započet Strateški dijalog sa SAD? Ili su nas on i njegovi u tom periodu uveli u EU? Da li se tad bolje živelo u Srbiji nego sad?", pita Kozarev i nastavlja:

"Najmanje bi se ovako nešto dalo pomisliti iz njegovog tona. Ali, avaj. Baš u to vreme nas je napustila Crna Gora, a tzv. Kosovo proglasilo tzv. nezavisnost, uz blagonaklono namigivanje i klimanje glavom Borka i njegovih, sa sve onom njima i takvima inače svojstvenom logikom - "oslobodite nas balasta", pa makar se i radilo o najsvetijem delu sopstvene zemlje, kolevci (valjda, bar, u njegovom i njihovom slučaju) svog naroda.

I da, po istom principu nismo imali ni ambasadu u vlasništvu u Vašingtonu, ni direktne letove (ruku na srce ni aviokompaniju koja bi mogla da ih obavlja), ni izbliza ovakav nivo odnosa sa SAD, niti smo pregovarali o članstvu u EU, do kog mu je navodno toliko stalo, a ambasadorka baš iz ekipe Borka i njegovih je u to vreme vrlo diplomatski učestvovala u naše ime u demonstracijama na ulicama Moskve sve ponosno napadajući domaćine kod kojih je trebalo da nas sve zajedno predstavlja, dočim Kinu tadašnji vajni "demokratski" stručnjaci nisu znali ni na karti da pronađu.

A, sad? Fišek semenki i: "Samo Strateški dijalog? Šta je ta NASA? Samo Đerdap 3? Novi putevi, pruge, gasovodi, naftovodi, samo? Samo hiljadu evra plata, a onoliko bolje bilo sa trista? Samo čelično prijateljstvo? Samo jedini koji principijelno ne uvode sankcije? A Vučić i Srbija su samo dobri sa SAD, Evropskom komisijom, Rusijom, Kinom, ništa još sa Klingoncima, je l'...? Đurić samo skoro svakih mesec dana sa američkim šefom diplomatije?"

Kaže donedavni Borislav da se neko lažno predstavlja? Ako je i SAMO to od takvih, i više je nego dovoljno. Samo, vas je Srbija provalila.

Odavno.