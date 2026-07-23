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 Ministar pravde Srbije Nenad Vujić osudio je danas rušenje vikendica u vlasništvu Srba na području Gazivoda i ocenio da je reč o ozbiljnom ugrožavanju prava svojine i vladavine prava.

Vujić je saopštio da je pravo na mirno uživanje imovine jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih međunarodnim konvencijama i ocenio da se, ukoliko pravosudne institucije u Prištini nisu spremne ili sposobne da pruže delotvornu pravnu zaštitu građanima čija su prava povređena, postavlja ozbiljno pitanje opravdanosti dalje podrške Evropske unije takvom pravosudnom sistemu.

On je pozdravio reakciju Evropske unije i pojedinih država članica i pozvao Evropsku komisiju da hitno preispita rad pravosuđa na Kosovu i Metohiji i zahteva dosledno poštovanje vladavine prava, zaštitu prava svojine i obezbeđivanje delotvorne sudske zaštite Srba.

Vujić je naveo da će Ministarstvo pravde, zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, nastaviti da pruža punu pravnu podršku oštećenim građanima i da će o svakom slučaju obavestiti Evropsku komisiju, relevantne institucije Evropske unije i međunarodne organizacije koje prate stanje ljudskih prava i vladavine prava na Kosovu i Metohiji, uz zahtev za preduzimanje konkretnih mera prema Prištini.

Kurir.rs/Beta

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