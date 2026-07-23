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Ambasada Velike Britanije u Prištini izrazila je zabrinutost zbog rušenja kuća u blizini jezera Gazivode i pozvala tzv. kosovske vlasti da se angažuju sa pogođenim zajednicama, transparentno reše probleme i izbegnu dalje akcije koje bi mogle da potkopaju poverenje javnosti ili poverenje među zajednicama.

- Britanska ambasada je zabrinuta zbog rušenja kuća u blizini jezera Gazivode i pažljivo prati razvoj događaja. Poštovanje vladavine prava zahteva pravedne i transparentne procese, u kojima će oni koji su pogođeni moći da ostvare svoja prava - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ambasada je, kako se dodaje, posebno zabrinuta zbog izveštaja da su mere sprovođenja zakona sprovedene dok su sudski postupci još uvek u toku. U saopštenju se ističe da zakon treba dosledno i nepristrasno primenjivati širom tzv. Kosova.

- Pozivamo kosovske vlasti da se angažuju sa pogođenim zajednicama, transparentno reše probleme i izbegnu dalje akcije koje bi mogle da potkopaju poverenje javnosti ili poverenje među zajednicama - poručuje Ambasada Velike Britanije u Prištini.

Podsetimo, Kancelarija EU u Prištini pozvala je na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.

1/6 Vidi galeriju Rušenje srpskih kuća kod Gazivoda Foto: Kosovoonline

Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je da deli zabrinutost koju je izrazila Evropska unije zbog rušenja kuća na jezeru Gazivode i pozvala na hitnu obustavu ovih aktivnosti.

Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke.