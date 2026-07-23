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Premijera Babiša svečano je dočekao predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ispred Palate Srbija, uz najviše počasti.

Svečani doček za češkog premijera Babiša ispred Palate Srbija Foto: RTS Printscreen

Program posete

- 11.30 - Razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša

- 11.50 - Plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Češke Republike predvođen predsednikom Republike Srbije i predsednikom Vlade Češke Republike

- 12.30 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša
Mediji

- 13.00 Okrugli sto: „Srbija – Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju“, uz učešće predsednika Republike Srbije i predsednika Vlade Češke Republike

Večera u čast premijera Babiša

Podsetimo, predsednik Srbije priredio je sinoć večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša.

- Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje", napisao je Vučić i poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju.

Vučić je objavio i video-snimak svoje radne večere sa Babišem.

- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke, zaključio je predsednik.

Kurir.rs

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