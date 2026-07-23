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Nikola Džufka, državljanin Albanije iz Elbasana, koji se predstavlja kao arhiepiskop takozvane "Autokefalne pravoslavne crkve Kosova" odnosno "Crkve pravoslavnih Albanaca na Kosovu", tvrdi da je njegova "crkva" dobila sudski spor protiv SPC i da je počela registracija vernika, što Eparhija raško-prizrenska oštro demantuje.

Džufka nije sveštenik ili monah, ali ni klirik bilo koje od pravoslavnih crkava, a od njega se ogradila i Albanska pravoslavna crkva.

Džufka je više puta ulazio u hramove Srpske pravoslavne crkve, među kojima je najpoznatiji slučaj crkve u selu Rakinica kod Podujeva, gde je proglasio svoju organizaciju.

Nikola Džufka pokazuje dvoglavog orla Foto: Facebook Printscreen, Nikolla Xhufka

SPC: Krivični sudski postupci protiv Džufke

Eparhija raško-prizrenska SPC saopštila je da je Nikola Džufka, državljanin Republike Albanije koji se predstavlja kao "arhiepiskop" navodne "autokefalne pravoslavne crkve Kosova", izneo niz neistinitih tvrdnji o SPC.

Prema njihovoj oceni, njegove izjave mogu sadržati obeležja krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

- To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Džufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Ne postoji nijedna presuda bilo kog suda, ni u jednom stepenu, kojom je Crkva nešto 'izgubila' u njegovu korist, te kategorički odbacujemo tvrdnju da takav spor ili takva sudska odluka postoje. Osim krivičnih postupaka koji će biti objašnjeni u nastavku, Crkva nije pokretala druge postupke u vezi sa gospodinom Džufkom, niti joj je poznato da takvi postupci postoje - navodi se.

Dodaje se da jedini postupci koji zaista postoje jesu krivični sudski postupci protiv Džufke.

Dima: To je prevarant Portparol Pravoslavne crkve Albanije Toma Dima rekao je ranije za Kosovo onlajn da postoji sporazum između države i crkve i da postoji samo jedna Autokefalna crkva Albanije, te da je to garancija protiv osoba koje zloupotrebljavaju njene simbole i dodao da je kada se govori Nikoli Džufki, koji je upao u srpsku pravoslavnu crkvu u okolini Podujeva reč o prevarantu i osobi koja nije sveštenik .

- Crkva je podnela krivične prijave radi zaštite srednjovekovne crkve Svetog Arhangela Mihaila u selu Rakitnica kod Podujeva od ponovljenih protivpravnih upada, kao i povodom mržnje koju ovo lice javno širi. Na osnovu tih krivičnih prijava, protiv gospodina Džufke i jednog njegovog saradnika (Lejdi Zagalija), koji je pobegao sa Kosova i Metohije, trenutno se vodi jedan krivični postupak - navedeno je.

Nikola Džufka upao je u crkvu Svetog Arhangela Mihaila iz 14. veka Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Ističe se da vlasništvo nad srednjovekovnom crkvom u Rakitnici nikada nije bilo sporno, niti je to moglo biti, te da je ta crkva svetinja Srpske pravoslavne crkve i zaštićeno kulturno dobro.

- Ukoliko je bilo ko u policijskim ili pravosudnim institucijama u bilo kom trenutku bio doveden u zabludu u pogledu toga da ova svetinja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svaka sumnja je otklonjena onog trenutka kada je Crkvi omogućeno da dostavi relevantnu dokumentaciju, iz koje njeno pravo neosporno proizlazi - saopštili su iz SPC.

Ocenjuje se da je Džufka pokušao da iskoristi neuređeno stanje u zemljišnim i katastarskim evidencijama koje su iza sebe ostavile komunističke vlasti, "pogrešno verujući da će mu neusklađenost u službenim evidencijama biti dovoljna da prisvoji nešto što mu nikada nije pripadalo".

Ćirić: Zabrinjava odsustvo reakcije Uneska Istoričarka umetnosti Jasmina Ćirić istakla je da je crkva Svetog Arhangela Mihaila u Rakitnici kod Podujeva, koju samozvani arhiepiskop Nikola Džufka godinama pokušava da prisvoji, objekat iz druge polovine 14. veka koji se najneposrednije vezuje za vreme kneza Lazara, te da zabrinjava odsustvo reakcije od strane Uneska na pokušaje prisvajanja srpske kulturne baštine na Kosovu, prenosi RTS.

- Imamo građevine koje su direktno upisane na listu svetske baštine kao objekti od značaja za celokupno čovečanstvo kao što su Dečani, Gračanica, Pećka patrijaršija. Svedoci smo kontinuiranih pokušaja albanizacije i kosovarizacije tih objekata, pa čak i kroz organizovane školske ekskurzije na kojima se plasiraju lažni narativi i identiteti - navodi istoričarka umetnosti.

Niz neistina

Kako se navodi u saopštenju, u intervjuu koji je objavio medij na albanskom jeziku "KosovaPress", Džufka je izneo niz dokazivo neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

- Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredeljenja za jednaku zaštitu svih verskih zajednica, na šta ih obavezuju njihov ustav i zakoni, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja, niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin, koji od svog prvog pojavljivanja na Kosovu i Metohiji seje podele po verskoj i nacionalnoj osnovi, to čini bez ikakvih pravnih posledica - navodi se u saopštenju.

- Pravoslavna autokefalna crkva Albanije, kao jedina kanonska pravoslavna jurisdikcija u njegovoj zemlji, to je javno saopštila još u novembru 2022. godine, ocenivši njegove tvrdnje o navodnom rukopoloženju kao obmanjivanje javnosti. On ne predstavlja nikoga osim samoga sebe - dodaje se.

U pomenutom intervjuu, Džufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva "izgubila" sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom "dokazao" da srednjovekovna crkva u Rakitnici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku.

Rakočević: Falsifikator, smutljivac

Književnik i predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Živojin Rakočević dodaje da je reč o "falsifikatoru regionalnog nivoa", čije ime gotovo da ne bi trebalo ni pominjati.

Živojin Rakočević, Predsednik Udruženja novinara Srbije Foto: Printscreen/Youtube/Kosovo Online

On smatra da Džufku treba nazivati onim što, prema njegovim rečima, jeste - falsifikatorom.

- Taj čovek nema negativnu promociju. Pominjanje njegovog imena, bilo u negativnom ili pozitivnom kontekstu, predstavlja samo njegovu promociju. Zato tu grupicu smutljivaca, prevaranata i falsifikatora treba nazivati sektom koja nastoji da uđe u sistem, postane njegov deo i bude prihvaćena, kako bi je drugi prepoznali i kako bi politička moć na Kosovu bila usmerena ka njoj - naveo je Rakočević za Kosovo onlajn.

INaglasio je da ne postoji nikakva presuda koju je Džufka dobio protiv SPC.

- Sve u tom saopštenju i celom tom nastupu potpuno je izmišljeno. Kao što je izmišljena i tvrdnja da crkva Svetog Arhangela Mihaila u Rakitnici pripada Albancima i da su je Srbi uzurpirali. Među Albancima je i pre rata za tu crkvu postojao naziv 'Lazarova crkva', jer se, prema predanju, a moguće i istorijskim činjenicama, telo kneza Lazara posle Kosovske bitke tu nalazilo jednu noć. Reč je o prelepoj crkvi u brdima iznad Podujeva. Danas smo mi u getima i enklavama, a naše svetinje ostale su daleko od nas, ali ih nismo izgubili niti smo ih se odrekli. One su organski povezane sa nama, pripadaju nam i u našem su vlasništvu u kontinuitetu od njihovog nastanka do danas. To se ne može falsifikovati - zaključuje Rakočević.