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- Dobar razgovor sa Andrejom Babišem o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje Srbije i Češke, sa posebnim osvrtom na povezivanje naših kompanija, nove investicione prilike i jačanje ekonomskih veza između dve zemlje.

- Još jednom sam zahvalio na potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, uveren da će ova svetska izložba biti prilika za predstavljanje inovacija, povezivanje privrede i otvaranje novih mogućnosti za zajedničke projekte.

- Razmenili smo mišljenja i o evropskom putu Srbije, kao i o potrebi zajedničkog odgovora na izazove nelegalnih migracija, uz uverenje da su odgovornost, dobra koordinacija i saradnja od ključnog značaja za očuvanje stabilnosti, poručio je Vučić posle sastanka s predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem.