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U susret izborima i ulasku Srbije u pravu predizbornu kampanju, politička scena postaje sve užarenija. Dok iz redova opozicije stižu oštre kritike na račun vlasti, predstavnici vlasti i njihovi analitičari upozoravaju da bi izborni proces mogao biti iskorišćen za nove pritiske, proteste i pokušaje destabilizacije zemlje.

O tome su govorili Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, i politički analitičar Vladan Jeremić, koji su ocenili da predstojeći izbori moraju biti sprovedeni uz maksimalnu pažnju institucija i poštovanje demokratskih procedura.

"Izbori neće rešiti sve probleme, ali mogu smiriti tenzije"

Šešelj je ocenio da sami izbori neće automatski rešiti sve probleme u društvu, ali da mogu doprineti smirivanju postojećih tenzija, ukoliko izborni proces bude sproveden na ozbiljan način.

- Ja se bojim da izbori neće konkretno to pitanje da reše. Oni će, verovatno, dovesti do smirivanja određenih tenzija. Tu je, pre svega, važno da država Srbija veoma ozbiljno shvati izborni proces. Ne govorim sada samo o političkim strankama koje će se kandidovati i izbornim listama, već pre svega institucijama, pošto je već poznato da naša zemlja prolazi kroz više od godinu i po dana kroz obojenu revoluciju - rekao je Šešelj.

On je naveo da se, prema njegovim rečima, izbori u nekim zemljama posmatraju kao trenutak kada se dodatno pojačavaju političke krize.

- Obojene revolucije se često vezuju za izbore. Da li su to parlamentarni, da li su predsednički, videli smo primere Gruzije, Belorusije, Jermenije. Izbori se u tom kontekstu posmatraju kao još jedna šansa za ponovno rasplamsavanje nereda, demonstracija i blokada, što može dovesti do nestabilne situacije i stranog mešanja koje može imati katastrofalne posledice - istakao je on.

Šešelj: "Glasovi građana moraju da odluče, a ne ulica"

Zamenik predsednika SRS, ocenio je da političke stranke koje žele poverenje građana moraju da se bore programima i idejama, a ne pritiscima na ulici.

- Ako se neko bori za glasove, za poverenje građana Srbije, onda ne može da proganja svoje neistomišljenike ili sve one za koje pretpostavlja da nisu na njihovoj strani. Ne može neko ko sedi u kafiću i nije na ulici sa pištaljkom da bude označen kao neprijatelj i da mu se preti samo zato što drugačije razmišlja - rekao je Šešelj.

On je dodao da, kako tvrdi, deo opozicije izbore ne posmatra kao klasičnu političku utakmicu.

- Njima, po mom mišljenju, nije najvažniji rezultat izbora, već da se ponovo pojavi motivacija kod većeg broja ljudi da izađu na ulice i da se kroz nasilne demonstracije ugrozi ustavni poredak. Zato izborni dan mora biti shvaćen maksimalno ozbiljno i država mora biti spremna da zaštiti institucije - rekao je Šešelj.

Foto: Kurir Televizija

Jeremić: "Retorika će biti sve ekstremnija kako se izbori budu približavali"

Politički analitičar Vladimir Jeremić ocenio je da ga, kako je rekao, ne iznenađuju poruke koje dolaze iz dela opozicionih struktura, navodeći da očekuje dodatno zaoštravanje retorike u narednom periodu.

- Ne čudi me to ni najmanje, pogotovo od kada se u javnosti pojavila ta blokaderska lista. Imamo ljude koji su do skoro obavljali odgovorne državne funkcije, a danas daju izjave koje više ne mogu ni da se definišu pravim izrazom. Nažalost, verujem da će, kako se izbori budu približavali, toga biti još više i da će retorika biti još ekstremnija - rekao je Jeremić.

On je ocenio da se, prema njegovom mišljenju, iza takvog političkog delovanja ne vidi jasan program.

- Kada nemate ništa što vas vezuje u smislu programa, plana ili ideologije, onda ste skup različitih interesnih grupa koje pokušavaju da ostvare određeni cilj. Ne očekujem da će se njihova retorika promeniti, već naprotiv, mislim da ulaze u fazu u kojoj će ono što smo mislili da je nezamislivo postati moguće - rekao je Jeremić.

"Građani će odlučivati po tome kako žive"

Jeremić je ocenio da se izbori neće odlučivati samo na društvenim mrežama, već pre svega u realnom životu građana.

- Kada biste gledali samo društvene mreže, možda bi slika bila drugačija, ali postoji realan život u Srbiji. Građani će odlučivati o tome kakve penzije imaju, kakve plate imaju, kakvi infrastrukturni projekti su urađeni i šta je planirano u budućnosti - rekao je Jeremić.

On je dodao da smatra da će birači svoje poverenje dati politici kontinuiteta i stabilnosti.

- Imali smo Srbiju 2012. godine koja je bila ekonomski i privredno razorena, sa zatvorenim fabrikama i velikim brojem nezaposlenih. Danas je situacija drugačija i građani će na osnovu toga odlučivati kome daju poverenje - zaključio je Jeremić.

Foto: Kurir Televizija

Osvrt na posetu češkog premijera Andreja Babiš

Sagovornici su se osvrnuli i na posetu premijera Češke Andreja Babiš Srbiji, ocenjujući da su ovakvi susreti važni za jačanje diplomatskih i ekonomskih odnosa dve zemlje, posebno u trenutku složenih međunarodnih okolnosti.

Aleksandar Šešelj istakao je da Srbija mora da nastavi da gradi dobre odnose sa državama koje su joj važne, podsećajući na raniju saradnju sa češkim zvaničnicima.

- Važno je imati strane posete, održavati dobre međunarodne odnose i pre svega diplomatske odnose sa prijateljskim zemljama. Srbija je imala odlične odnose sa bivšim predsednikom Češke Milošem Zemanom, koji se, iako Češka priznaje nezavisnost Kosova, sa tako visoke funkcije tome otvoreno suprotstavljao. Andrej Babiš ima drugačiju politiku od prethodne vlasti i vidimo određene promene. Naravno, ne možemo očekivati da Češka preko noći promeni sve svoje stavove, ali je važno da komunikaciju i diplomatske odnose održavamo. Pozitivno je što je češki premijer danas posetio Beograd i što postoji prostor da se saradnja dalje razvija - zaključio je Šešelj.

04:02 Vladimir Jeremić oštro o blokaderima za Kurir TV: "Ne očekujem program, već još brutalnije uvrede!" Izvor: Kurir televizija

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