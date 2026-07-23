Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti. Tom prilikom Babiš je istakao da ne shvata zašto Srbija nije u Šengenu, kao i da imamo podršku Češke.

WhatsApp Image 2026-07-23 at 13.03.02.jpeg
Babiš i Vučić na zejdničkoj konferenciji za novinare Foto: Ilija Ilić

 - Ne želim da dužim, samo nekoliko reči u vezi sa Šengenom i Evropskom unijom: umesto da EU pokušava da prošiti šengenski prostor na ceo Zapadni Balkan, uključujući Srbiju, mnogo puta sam nastupao u tom smislu. Uopšte ne shvatam zašto Srbija nije u Šengenu. Paradoksalno, neke zemlje Šengena, a ja sam stajao na granici Severne Makedonije, možda puno gore brane granicu protiv ilegalne migracije od zemalja koje još nisu u Šengenu. Ista priča je sa Evropskom unijom: umesto toga da EU nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u EU, to je beskrajna priča koja traje desetine godina, a nažalost nismo u stanju na nivou Evropskog saveta reći zašto zapravo ne žel imo ove zemlje. Srbija ima našu podršku - rekao je Babiš.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Republike Češke Andrej Babiš Foto: Printscreen/Pink, Ilija Ilić

Predsednik Vlade Češke Republike iskoristio je priliku i da se zahvali Vučiću na jučerašnjoj večeri.

- Gospodine predsedniče, hvala na jučerašnjoj večeri, to je bilo sjajno, sjajna atmosfera, prijateljski odnosi, i mislim, zaista, da naša saradnja je sjajna, ima puno projekata koje naše kompanije nude, a verujem da ćemo doći do kraja sa tim projektima - zaključio je Babiš. 

Kurir Politika 

Ne propustitePolitika"IMAĆEMO PARLAMENTARNE IZBORE DO KRAJA GODINE" Vučić potvrdio: Dao sam svoju reč, biće raspisani u septembru ili početkom oktobra
WhatsApp Image 2026-07-23 at 13.03.07.jpeg
Politika"PONOSAN NA NAŠU SRBIJU!" Oglasio se predsednik Vučić, ima posebnu vest i važnu poruku za sve građane (FOTO)
Screenshot 2026-07-23 094616.png
Politika"GOST SE NAJBOLJE DOČEKA DOMAĆINSKOM TRPEZOM!" Vučić ugostio premijera Češke Babiša na svečanoj večeri, pa otkrio šta je izneo na sto! (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ PRIREDIO VEČERU U ČAST PREMIJERA ČEŠKE BABIŠA: Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju (FOTO)
Aleksandar Vučić