Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem , koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti. Tom prilikom Babiš je istakao da ne shvata zašto Srbija nije u Šengenu, kao i da imamo podršku Češke.

- Ne želim da dužim, samo nekoliko reči u vezi sa Šengenom i Evropskom unijom: umesto da EU pokušava da prošiti šengenski prostor na ceo Zapadni Balkan, uključujući Srbiju, mnogo puta sam nastupao u tom smislu. Uopšte ne shvatam zašto Srbija nije u Šengenu. Paradoksalno, neke zemlje Šengena, a ja sam stajao na granici Severne Makedonije, možda puno gore brane granicu protiv ilegalne migracije od zemalja koje još nisu u Šengenu. Ista priča je sa Evropskom unijom: umesto toga da EU nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u EU, to je beskrajna priča koja traje desetine godina, a nažalost nismo u stanju na nivou Evropskog saveta reći zašto zapravo ne žel imo ove zemlje. Srbija ima našu podršku - rekao je Babiš.