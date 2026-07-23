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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati "Srbija" sa predsednikom Vlade Češke Andrejem Babišem, sa kojim je razgovarao o unapređenju političke i ekonomske saradnje, evropskom putu Srbije, novim češkim investicijama i zajedničkim projektima. Nakon sastanka, Vučić je poručio da su odnosi dve zemlje na visokom nivou i ocenio da se partnerstvo Srbije i Češke iz godine u godinu dodatno učvršćuje, kako kroz intenzivniju trgovinsku razmenu, tako i kroz sve veću privrednu saradnju.

- Mi smo o tome razgovarali, i ja sam rekao, kao racionalan i realan čovek, znajući kako se stvari odvijaju u EU i razumevajući poziciju evropskih lidera i sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama EU - rekao je Vučić u Palati "Srbija" posle sastanka sa Babišem.

1/10 Vidi galeriju Obraćanje Vučića posle razgovora sa Babišem Foto: Ilija Ilić

Dodao je da bi bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova i od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare.

Vučić je istakao da Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i istakao da je veoma zadovoljan tempom našeg napretka.

- Mi danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou EU, i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina zaredom. Sledeće godine će ta razlika biti još veća. Mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije da smanjujemo i ubuduće. Verujem, slušajući izjave premijera Babiša, da i on stoji na sličnom stanovištu, i da bi bilo potrebno i dobro da pragmatične i praktične stvari uradimo koje bi bile u interesu i Evrope i zemalja kandidata i sa zapadnog Balkana, ali i iz drugih delova našeg kontinenta - rekao je Vučić.

Naveo je da Češka postaje sve značajniji ekonomski partner, dodajući da je nivo trgovinske razmene pre 12 godina bio 430 miliona evra, a danas je na 2,4 milijarde evra.

Prema njegovim rečima, srpski izvoz je 1,3 milijarde, a bio je svega 130 miliona te dodao da je izvoz u Češku danas veći deset put nego što je bio pre 12 godina.

- Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Mi ćemo danas imati biznis forum, dolaze novi investitori iz Češke, i danas smo o tome govorili. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, od vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju - rekao je Vučić.

Foto: Ilija Ilić

On je dodao da će Srbija i Češka nastaviti najbliže da sarađuju.

- Tražili smo, i posebno je premijer Macut imao važne razgovore po pitanju zdravstva i preuzimanja određenih znanja od Češke Republike u toj oblasti, a za koju znate da mnogo ulažemo i za koju nam je veoma, veoma stalo da možemo da unapređujemo - rekao je predsednik.

Naveo je da neki od čeških investitora postaju sve veći i sve značajniji investitori, od kompanije Mattoni u Aranđelovcu, koja posle uloženih 28,5 miliona ide na još 40 miliona evra ulaganja do PPF-a, i do mnogih drugih.

- Mogu da kažem da sam srećan što dobro poznajem Andreja Babiša, dugo godina smo prijatelji, i kad to kažem, da sam srećan, to je zato što od njega uvek možete da čujete mnogo pametnih stvari, mnogo toga da naučite te sam i ovu priliku iskoristio da mnogo toga i čujem i naučim od njega kao jednog od najiskusnijih i najmudrijih i najsposobnijih lidera u Evropi. Verujem da će nam i to iskustvo pomoći u daljem razvoju naše zemlje - rekao je Vučić.

Foto: Ilija Ilić

Dodao je da posebnu zahvalnost duguje premijeru Babišu zbog odluke njegove vlade da Češka dođe na Ekspo.

- On će po završetku biznis foruma otići da poseti gradilište Ekspa i verujem da će češki paviljon biti jedan od najposećenijih i jedan od najboljih paviljona na Ekspu 2027. godine", rekao je Vučić i poručio Babišu da je uvek dobrodošao u Srbiju.

Vučić je rekao da Srbiju i Čehe vezuje predivna istorija i da su mnogo toga dobili kroz naša prijateljstva, i da su Srbi neretko videli uzore i mnogo toga učili od Čeha.

- Za one koji ne znaju, od izgradnje glavne železničke stanice u Beogradu s kraja 19. veka, do izgradnje hotela Slavija, Františeka Nekvasila, a pre toga Františeka Zaha, koji je bio uzor i Iliji Garašaninu, do mnogih drugih ljudi, do Ignjata Bajlonija, uvek smo imali Masarika, uvek smo imali najbliže odnose, i mnogo toga učili i dobijali od znamenitih Čeha - rekao je Vučić u Palati "Srbija" posle sastanka sa Babišem.