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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predsedavao je danas sednicom Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, na kojoj su razmatrani rezultati u oblasti bezbednosti saobraćaja, dosadašnje aktivnosti i prioriteti za naredni period.

Sednici je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, koji je poručio da bezbednost saobraćaja ostaje jedan od prioriteta Vlade Srbije, jer je svaki sačuvan ljudski život najveći uspeh države.

Predsednik Vlade je istakao i da rezultati ostvareni zajedničkim radom nadležnih institucija potvrđuju da preventivne mere, dosledna primena propisa i razvoj savremenih rešenja daju konkretne rezultate, ali da zajednički cilj ostaje stvaranje bezbednijih puteva i maksimalna zaštita svih učesnika u saobraćaju.

Foto: MUP RS

Ministar Dačić naglasio je da bezbednost saobraćaja nije odgovornost samo jedne institucije, već zajednička obaveza celog društva.

- Zato ćemo nastaviti da unapređujemo propise, jačamo preventivne aktivnosti i odlučno sankcionišemo najteže prekršaje, jer je svaki sačuvan ljudski život naš najveći uspeh - kazao je ministar Dačić.

Na sednici je istaknuto da je u prvoj polovini 2026. godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 39 osoba manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj povređenih smanjen za oko 500. Ocenjeno je da ostvareni rezultati potvrđuju da sistemske mere, koordinisan rad nadležnih institucija, pojačana kontrola saobraćaja i preventivne aktivnosti doprinose unapređenju bezbednosti na putevima, ali da svaki izgubljeni ljudski život predstavlja dodatni podstrek da se ulože još veći napori u zaštitu svih učesnika u saobraćaju.

Foto: MUP RS

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da podaci za prvu polovinu godine potvrđuju da koordinisan rad svih nadležnih institucija daje rezultate, ali da bezbednost motociklista i mladih učesnika u saobraćaju i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova.

- Ohrabruje činjenica da beležimo smanjenje broja poginulih i povređenih u većini kategorija učesnika u saobraćaju, ali nas podaci istovremeno upozoravaju da bezbednost motociklista i mladih mora ostati jedan od apsolutnih prioriteta. Zato ćemo nastaviti sa pojačanim kontrolama, unapređenjem preventivnih aktivnosti i primenom mera koje će doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju - rekao je Lakićević.

Foto: MUP RS

Govoreći o prioritetnim aktivnostima u narednom periodu, Lakićević je istakao da je u toku izrada novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji će doneti niz novih rešenja usmerenih na unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Među njima se izdvajaju uvođenje nulte tolerancije na alkohol za vozače koji prevoze decu, unapređenje propisa o prevozu dece u vozilima, kao i druga rešenja koja će doprineti većoj zaštiti najosetljivijih kategorija učesnika u saobraćaju.

Na sednici je bilo reči i o nastavku digitalizacije rada saobraćajne policije, razvoju novih elektronskih usluga za građane putem Portala eUprava, proširenju sistema automatske detekcije saobraćajnih prekršaja, kao i primeni savremenih tehnologija u unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Foto: MUP RS

Na kraju sednice potvrđena je zajednička opredeljenost svih članova Tela da nastave sa sprovođenjem strateških mera usmerenih na dalje unapređenje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. Kroz snažniju saradnju svih nadležnih institucija, razvoj savremenih rešenja, kontinuirane preventivne aktivnosti i doslednu primenu propisa, zajednički cilj ostaje da putevi budu bezbedniji za sve građane, a da svaki sačuvan ljudski život bude potvrda uspeha zajedničkog rada, posebno kada je reč o zaštiti dece kao naših najmlađih učesnika u saobraćaju.

Sednici su prisustvovali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar pravde Nenad Vujić, državni sekretar Ministarstva prosvete Borko Petrović, državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Stevan Nikčević i v. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.