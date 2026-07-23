Odgovarajući na pitanje kako vidi trenutnu atmosferu u Srbiji i kuda Srbija ide sa retorikom da " vaša deca nisu vaša deca ", da " vaši roditelji nisu vaši roditelji " te da pregršt takvih izjava dolazi od bivše tužiteljke Jasmine Paunović, koja je druga na blokaderskoj listi , Vučić je na zajedničkoj konferenciji sa češkim premijerom Andrejem Babišem, kazao da ne govori o unutrašnjim stvarima pred prijateljima i gostima iz inostranstva ili govori veoma retko.

- Ja ne znam šta bih odgovorio ljudima kojima je jedini program da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje, i na sve troje svoje dece, i Danijela, i Milicu, i Vukana, tako da, šta god oni radili i govorili, to se neće promeniti. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim ni društvo u Srbiji. Ja želim ujedinjenu Srbiju, želim normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti ni tema ni meta bilo kojeg političkog aktera, i u tome je razlika između nas - odgovorio je Vučić na pitanje o blokaderima.